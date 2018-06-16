濃情粽意幸福飄香 龍華科大境外生包粽傳情

2018年06月16日 10:57 旺報 李侑珊

包粽傳情幸福飄香！端午佳節即將到來，龍華科技大學關懷境外學生，慰其離鄉背井之思鄉情，並使海外學子們體驗傳統節慶文化，舉辦境外生端午節聯誼及包粽體驗活動，200多位境外生共聚一堂，現場洋溢歡樂氣氛，共同感受中華傳統佳節氛圍，以及龍華大家庭濃郁的人情味。

活動由龍華科大龍韻鼓陣社與吉他社以精彩表演揭開序幕。龍華科大學務長王延年表示，端午節是華人重要的三大節慶之一，學校特別舉辦活動，提供包粽子的食材，並請通識中心李四珍老師示範教學，指導境外學生及老師包粽子，希望境外生能夠體驗學習包粽，享受親手下廚做食的樂趣。

現場共有來自大陸、馬來西亞、印尼及越南等國境外生，動手包粽傳承傳統美味，特別針對回教信仰的學生，學校也準備豐盛的素粽材料讓他們一同體驗。雖然剛開始有些手忙腳亂，但同學們都感到新鮮有趣，不時傳出歡聲笑語，師生同歡的溫馨饗宴，共同度過有愛有飄香有異國情調的端午佳節。

其中，來自馬來西亞的海青班37期新生陳為鎮表示，特別感謝學校對境外生的滿滿關懷及照顧，此次參與端午節聯誼活動，讓身處異鄉的自己有機會體驗與家鄉截然不同的風土民情，感受台灣人佳節氣息及濃厚的人情味，是畢生難忘的獨特經驗。

王延年指出，學校本學期約有800多位來台的境外學生，每逢佳節倍思親，因此透過包粽體驗聯誼活動，讓境外生能親自參與分享台灣在地的生活經驗，感受濃濃端午節慶氣氛及台灣味，同時促進各國境外生之間的情感交流。另外，藉由本次活動，讓遠道而來、離鄉背井的莘莘學子，都能在校園安心學習、體驗及成長，融入龍華科大這個溫馨的大家庭。

(旺報 )