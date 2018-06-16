監察院調查國道火燒車案  安全門違規案下降逾七成

2018年06月16日 11:18 中時 鄭舲

國道2號於2016年7月19日發生遊覽車起火，造成26人罹難意外，震驚全國。監察委員仉桂美、劉德勳、王美玉，為保障旅客搭乘遊覽車安全，經立案調查並持續追蹤後，促使遊覽車安全門違規案下降逾7成，有明顯改善效果。

監察院指出，此火燒車事故發生時，遊覽車左側安全門掛有鐵鍊，並未及時開啟，而交通部在事故發生後，雖然加強稽檢攔查，但仍有高達42部遊覽車的安全門無法徒手開啟，甚至加裝暗鎖鐵鍊，對乘客逃生造成威脅；此重大缺失，經監察院1年來持續追蹤後，已使遊覽車安全門的違規數下降逾7成，有助於維護旅客生命安全。

監察院表示，據交通部公路總局統計，2016年7月19日至2017年3月31日查獲安全門違規件數高達60件，但從2017年4月1日至12月31日間，查獲安全門違規件數已大幅下降至16件，降幅逾7成。至於攔檢次數方面，自2016年7月19日起至2017年3月31日止，執行遊覽車攔檢次數為5萬6855次，而2017年4月1日至12月31日間，攔檢次數已提高到5萬8143次。

此外，交通部也從2017年11月起，將大客車實車比對查檢表檢查項目，由20項增加為23項，加強查檢常見不符合項目，並增列大客車應符合法規之檢查項目，藉此提升大客車安全管理強度。

監察院強調，觀光為國家重要產業，維護安全的觀光環境，可吸引更多國際旅客來我國觀光，增加國民觀光所得，因此監察院將持續督促交通部落實遊覽車安全管理，保障每位旅客生命安全。

(中時 )