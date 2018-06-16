龍舟錦標賽起跑 視障選手獲喝采

2018年06月16日 12:00 中時 洪安怡

一年一度的端午節將到來，每年的划龍舟大賽更是端午節的重大活動，伊甸基金會今年首度招募視障朋友和Tman鐵人隊志工組成「伊甸視障x Tman鐵人龍舟隊」參賽，用特殊的觸覺、聽覺進行2個月的練習，儘管最後沒有得名，但視障朋友突破障礙努力完賽，依舊獲得不少掌聲。

「2018台北國際龍舟錦標賽」從今日起，一連3天在台北大佳河濱公園舉辦，今日也出現了本次賽程中唯一的視障隊伍；由伊甸基金會招募16位23歲到67歲的視障朋友，從今年4月開始進行密集的賽前練習，最後挑選出10位視障選手，與12位Tman鐵人隊志工合組隊伍一起參賽。

此次參賽的視障選手之一，63歲的張雲正，以前在美國念書，畢業後留在加州工作，一待就是30年，看似順遂的旅美生活，卻因遺傳性青光眼視力大受影響，為了不耽誤工作，他在50多歲時決定進行手術治療，沒想到手術失敗，讓他失去了工作，而母親過世、父親生病後，更讓他毅然而然決定回台照顧家人。

張雲正坦言，剛回台灣的時候，陌生的一切讓他不敢出門，是父親一直鼓勵他出去熟悉環境，他才漸漸發現，相對幅員遼闊的加州，台灣的密集與便利反而有助他的行動，台灣人對弱勢朋友的友善也給他探索的勇氣，伊甸基金會安排的活動也讓他生活過得既充實又有趣，下次想挑戰滑翔翼與飛行傘，繼續突破自我。

此次負責訓練視障隊伍的教練汪小明說，訓練視障與明眼人相當不同，因為視障沒有視覺，無法辨別船槳下槳的位置，因此他要透過槳葉敲擊船讓選手得知回槳，更要求鐵人隊志工在練習時閉上眼睛，和視障朋友一起培養默契，儘管此次沒有得名，但視障隊伍展現讓他相當滿意。

伊甸基金會視障重建中心社工組周玉玲表示，伊甸視障重建中心從2015年開始推動「挑戰新視界」專案，積極舉辦各項戶外體驗活動，讓視障朋友勇敢踏出生活，此次划龍舟競賽更具挑戰性，教練幫助視障朋友掌握划槳與施力的技巧，更讓會大眾看見，視障朋友可以做到的比想像中更多。

(中時 )