世足》「格子軍團」要破首戰魔咒　「非洲雄鷹」掀時尚風

克羅埃西亞中場柯瓦希奇把握時間加緊練習，為2018世足第一戰做好準備。(路透)

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中時電子報
/綜合報導

2018俄羅斯世界盃小組賽D組登場，「格子軍團」克羅埃西亞將在17日凌晨3點出戰「非洲雄鷹」奈及利亞，這是兩隊第一次交手，克羅埃西亞期許突破過去三屆世足第一場球都吞敗的魔咒。

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本屆是克羅埃西亞隊史第5次參加世界盃，最好成績是1998年第三名，不過最近三屆世足「格子軍團」都是首場賽事吞敗，其中兩度敗給巴西隊，一次不敵墨西哥，在隊長莫德里奇（Luka Modric）、佩利希奇（Ivan Perisic）兩大球星坐鎮之下，還是有信心首戰開胡。

奈及利亞國家足球隊出發時身穿白色長版綠色刺繡襯衫，搭配白色長褲、白鞋，完美結合國旗和球隊精神象徵，引起球迷注意。(取自奈及利亞足協官方推特)

奈及利亞在世界盃開踢前，就先在時尚圈掀起熱潮，例如運動品牌為他們設計的新款球衣，一上市就造成搶購，全隊出發時，不像其他隊伍西裝筆挺，而是穿上當地人稱為「卡夫坦（Kaftan）的傳統服飾，一身下擺達到膝蓋的白色襯衫，胸口繡上代表「非洲雄鷹」的綠色雙翅，凸顯國旗代表色，在社群媒體引起廣泛討論。

奈及利亞曾在1994、1998及2014三屆世足獲得最佳16強成績，從1994年開始，僅缺席過2006年德國世界盃，後衛卓斯特艾孔（William Troost-Ekong）說：「隊上很多人第一次參加世界盃，對我們來說是很有利的，我們可能會被低估，卻也無所畏懼，會讓一些球隊驚訝的。」

(中時電子報)

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