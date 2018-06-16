反擊！陸公布500億美元美國進口商品加稅清單

2018年06月16日 11:44 中時 藍孝威

美國對大陸加徵關稅，大陸不甘示弱，大陸國務院關稅稅則委員會16日發佈公告，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會發佈公告決定，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25％的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品自2018年7月6日起實施加徵關稅，對其餘商品加徵關稅的實施時間另行公告。

大陸國務院關稅稅則委員會辦公室有關負責人16日表示，美國政府15日宣佈，將對從大陸進口的約500億美元商品加徵25％的關稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起實施加徵關稅措施，同時對約160億美元商品加徵關稅開始徵求公眾意見。美方做法違反了世界貿易組織相關規則，有悖於陸美雙方經貿磋商已達成的共識，嚴重侵犯陸方合法權益，損害大陸國家和人民利益，陸方堅決反對。

美方對陸上千種、金額約500億美元的商品加徵25％關稅，將實質性改變這些商品的對美貿易條件，影響這些商品的生產企業和貿易企業及其上下游關聯企業的生產和經營。為此，對於美方違反國際義務對中國造成的上述緊急情況，陸方按照國際法基本原則，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規規定及授權，決定對自美國同等金額進口商品實施同等程度的徵稅，捍衛自身合法權益。

陸方注意到，美方發表聲明稱，如果大陸採取報復性措施，美國將繼續追加額外關稅。對此，大陸將保留採取相應措施的權利。

(中時 )