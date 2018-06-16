為侯友宜打抱不平 丁守中：柯P希望民進黨操作棄保

2018年/6月16日/台北市/ 國民黨台北市長參選人丁守中（前中）16日參加國民黨內湖區黨員慶生會，受到大家熱烈歡迎 ，爭相要求拍照留念。（趙雙傑攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中（前右二）16日參加國民黨內湖區黨員慶生會，現場支持民眾送上粽子，預祝他能高票當選。（趙雙傑攝）
國民黨台北市長參選人丁守中（見圖）16日參加國民黨內湖區黨員慶生會，針對國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文大宿舍案風波，表示這是政治操作，平時沒事，只有選舉才炒作，柯文哲打擊侯，擺明要讓民進黨表態，希望可棄保。（趙雙傑攝）

年底選舉逼近，國民黨台北市長參選人丁守中16日替新北市長參選人侯友宜抱不平，文化大學宿舍平時沒有事，要選舉了卻出現問題，他更質疑台北市長柯文哲此刻打擊侯，擺明是要向民進黨表態，盼民進黨操作棄保。

丁守中今早參與國民黨內湖區黨員慶生會，被問到競選總部成立時程及總幹事人選，他說，民進黨掌握中央資源、柯文哲也有市府資源，所以今年選舉要用另類方式，現在每天勤走基層，至少握1000隻手，總幹事人選將在8月底競選總部成立時一起對外宣布，他也說，很多朋友在每個區都是行動總部，網路上也有很多後援會。

至於「侯丁連線」的進度，丁守中說，一定會和侯友宜一起辦聯合政見，最近和侯就會有共同政見、主張提出來，他要大家放心，不過，他也替侯因為文化大學宿舍風波打抱不平，很明顯是政治操作，平常時沒有事情，要選舉了卻出現問題，柯文哲在這時候打擊侯，擺明是要向民進黨表態，希望民進黨操作棄保。

丁守中指出，黨籍市議員和他一起跑基層，里長、市議員和市長是三位一體，大家全力以赴、互相支援，每一個市議員、里長和他都要扮演戰鬥雞的角色，議員吳世正說，丁守中是最勤奮、最努力的母雞，帶著小雞往前衝。

有民進黨議員助理稱市長參選人姚文智根本不是母雞帶小雞，是小雞在扛母雞，丁守中對此說，一個人的意見不必在乎，當初他也遭受各式各樣的放話，但這樣的助理應該開除了。

(中時 )

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