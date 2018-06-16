陸方反擊 多家美商痛批川普加稅

2018年06月16日 12:18 中時 藍孝威

陸美貿易戰再度開打，繼美國對大陸加徵關稅後，大陸也宣布相同的反制措施。包括美國商會、全美零售商聯合會、美國大豆協會等在內的一些美國全國性的組織週五發表聲明，批評美國政府將對大陸500億美元商品加徵25％關稅的做法。

據《中國日報》報導，當地時間6月15日，美國政府宣佈將對從大陸進口的約500億美元的商品加徵25％的關稅。大陸隨即公佈對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25％關稅的決定，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品自7月6日起加徵關稅，對其餘商品加徵關稅的時間另行公告。

美國商會總裁兼首席執行官托馬斯·多諾霍(Thomas J. Donohue)6月15日在一則聲明中指出，美國商會明確反對使用關稅作為解決中國對美貿易問題的途徑。

聲明說，加徵關稅將成本直接置於美國消費者、製造商、農民和牧場主的肩上。「這不是正確的做法。」

此前，多諾霍在5月29日指出，川普政府決定對價值500億美元的大陸產品加徵關稅，「實際上是對美國消費者徵稅，並將削弱美國公司的競爭力，就像美國政府的鋼鐵關稅大大提高了美國鋼鐵價格一樣。」

全美零售商聯合會會長馬修·肖（Matthew Shay）也指出加徵關稅顯而易見就是對美國消費者徵稅。他在6月15日一份聲明中說，「我們再次呼籲政府改變方向」。

上個月初，全美零售商聯合會和消費者技術協會委託進行的一項研究顯示，川普政府對大陸進口500億美元商品加徵關稅以及大陸將採取的報復措施會使美國每年失去13萬4000個就業崗位。

美國大豆協會說，大陸是美國大豆的頭號出口市場，去年美國大豆種植者向大陸出口了大約140億美元的大豆。該協會6月15日在其官網發佈的一篇文章中說，「美國大豆協會代表所有美國大豆種植者對政府的決定感到失望」；大豆種植者將很快會受到報復性關稅的影響。據瞭解，美國大豆協會曾兩次要求與特朗普總統舉行會議，討論如何通過增加對大陸大豆出口的方式減少美國貿易赤字而不訴諸「毀滅性關稅」。

美國俄勒岡州前參議員拉里·喬治說，陸美關係對兩個國家及其老百姓都很重要，所以「當前貿易衝突升級是非常令人痛苦的」。 2017年俄勒岡州議會參眾兩院通過了關於加強與大陸經貿關係的共同決議案，成為美國第一個以立法機構決議案形式支持對華經貿合作的州。

該決議案指出，大陸是俄勒岡州最大的貿易夥伴，2016年俄勒岡州對華出口額達到58億美元，俄勒岡州2萬多個就業崗位受益於該州與大陸的貿易。另外，大陸還是俄勒岡州最大的國際遊客來源地，每年訪問俄勒岡州的大陸遊客超過6萬人。

(中時 )