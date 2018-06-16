《翻爆旺寵物》寵愛一族照過來！超Ｑ萌孩強勢登場

2018年06月16日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎馬醫生 噠噠蹄聲有療效

花蓮吉安鄉南華社區過去曾是馬匹育種中心，近年來與台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心合作，陸續引進數十批迷你馬，讓罕見疾病患者及當地長者透過騎馬獲得治療效果，「馬醫生」的加入，也讓昔日馬匹穿梭社區的景況再現。

◎苦命流浪犬 善心警收留

海山警分局偵察佐劉忠慶的愛犬「小黑」，本是隻剛生產完無家可歸的流浪犬，不巧又遇上連日大雨，帶著1窩小狗崽瑟縮在空地模板底下，劉忠慶得知後，二話不說，趕到空地把小黑和1窩小狗帶回家，事後小狗均分送他人領養，小黑則留在家裡，成為家中一分子。

◎美麗又聰明 貴賓一教就會

美麗又聰明的貴賓犬一直以來深受犬愛好者的歡迎，也是非常普遍的犬種，對於初次接觸這一品種狗狗的人來說，各種體型和顏色、甚至不同美容方式的貴賓，讓人眼花撩亂，有超小玩具型的貴賓，甚至還有比小孩還高的標準型貴賓，有不同風格的可愛。

◎五星級貓屋 寵愛毛小孩

「我家有床舖、有沙發、還有電視，我住在台中市動物之家，喵嗚～」讓流浪小貓像家貓一樣，躺在貓屋的沙發上看電視，享受生活的小確幸，也幫助流浪貓提早適應居家環境。比飼主幫寵物設計的還豪華，這是台中市動物之家為流浪貓打造的五星級貓屋。

◎好熱！動物之家冰棒伺候

盛夏到來天氣持續飆高溫，連待在家中吹冷氣的寵物都有可能中暑，更何況是擠在收容所的毛小孩，台南市動保處的動物之家為了替收容的犬貓們消暑，特別利用空保特瓶加水製作「冰棒」，不但舔食時清涼降火氣，還能夠當冰枕使用，既解熱又環保。

◎動保夏令營 陪浪浪看星星

野外露營已不稀奇，今年暑假，我們夜宿動物收容所！高雄市動物保護處累積多年動保夏令營經驗，今年更突發奇想，首度設計夜宿燕巢動物保護關愛園區，和流浪動物一起數星星，沒想到反應超熱烈，開放報名24小時內即額滿，還有人排隊候補。

(中時電子報)