菊姐出手 民進黨宜蘭整合成功

2018年06月16日 12:07 中時 曾薏蘋

民進黨宜蘭縣長選舉這局，因為參選人立委陳歐珀與代理縣長陳金德「雙陳不合」，選情告急，不過日前露出曙光；據了解，總統府秘書長陳菊出招，把陳金德叫進總統府怒斥：「叫你輔選不好好給我輔選」；陳允諾，會好好輔選。

黨政人士表示，因為菊姐出手，後續陳歐珀舉辦的鄰里座談會，陳金德都陪同出席。選對會幹部樂觀表示，宜蘭不是外部問題，而是內部問題，而這個問題已經解決，民進黨在宜蘭縣長這一役，勝選沒問題了。

民進黨中執會三月公布提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，陳歐珀當時表示，他將在最短的時間內與黨內大老、地方意見領袖請益，整合民進黨整體力量，捍衛宜蘭的價值。但不久後，陳金德隨即拋出宜蘭縣應徵召前行政院長游錫堃參選，此話一出，黨內裂痕更劇，讓原本就不被看好的選情，因為內部分裂更雪上加霜。

由於國民黨參選人林姿妙基層實力雄厚，來勢洶洶，民進黨因為內部「雙陳」無法整合，黨內憂心忡忡，直到上週陳菊出手，才露出曙光。

據指出，五月底立法院本會期法定會期最後一天，蔡英文總統邀民進黨團立委到台北賓館「便當會」，當時這場餐會，也是總統府祕書長陳菊上任1個多月以來，首次參與黨籍立委餐敘，因為陳菊與陳金德交情深厚，會中陳歐珀請陳菊出面幫忙協調陳金德。

知情人士指出，上週陳金德進府，陳菊明確告知，希望陳金德支持陳歐珀；並指，陳金德是黨指派的代理縣長，應該遵從黨的意思，做好黨交辦的工作。陳歐珀已經被黨提名，陳金德自然應該全力支持。

據指出，陳金德頗感委屈，他告知陳菊，自己原本是想跟陳歐珀「分進合擊」；陳菊則說，「什麼分進合擊，這樣會外界認為，民進黨沒有團結。」

大姐大陳菊出手候，陳金德也開始出席陳歐珀的里民座談會。選對會成員認為，民進黨宜蘭提名陳歐珀參選後，黨中央與地方都積極整合黨內力量，宜蘭是民主基地，黨內一定會團結，陳歐珀在這次選戰一定會勝利。

選對會召集人陳明文日前也表示，陳金德是代理縣長，有責任與義務必須要整合黨內勢力，輔選陳歐珀參選，本屆縣長林聰賢得到16萬票，陳歐珀過去長期在地方努力，擔任省議員、立委、黨部主委，在基層有雄厚實力，只要黨內團結就會勝選。

(中時 )