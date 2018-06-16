畢典現身致詞 管中閔：期許學生從駱駝變獅子

2018年06月16日 12:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

管中閔今日應邀到聖約翰大學畢業典禮致詞，他以曾為鲁蛇的求學經驗分享，期許學生從駱駝變獅子，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。（擷取自中天新聞）

遭教育部強硬拔管之後，台大校長當選人管中閔今(16)日應邀到聖約翰大學畢業典禮致詞，一開始即談到校長遴選之事，他感佩該校艾和昌校長挺身而出，為大學自主的理念發聲，也透露此前參加台大遴選時的治校理念，即是他在聖約翰後方觀海思辯而來。致詞中，他以曾為鲁蛇的求學經驗與學生分享，要有改變自己的勇氣，期許自己從駱駝變獅子，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。

管中閔在致詞中表示，他從未正式訪問過聖約翰，但親家曾是聖約翰前身新埔工專最早畢業的僑生之一，而與聖約翰最有關連的，竟是臺大校長遴選時的一些治校理念，是在聖約翰後面的小海岸與鄰近的六塊厝漁港發想、辯論而成形的。他還提到，聖約翰的艾校長與幾位校長共同發起了「我們不再沈默」的連署，呼籲教育部不應以政治干預大學自治，令他十分感佩。

管中閔提到，在座的畢業生心中仍有許多擔憂，擔心自己是否能順利找到工作？能否適應新的生活形態和工作環境？還有，自己未來的前途在那裡？他說，曾有過相同的焦慮，他是社會與家人眼中的魯蛇；更直白的說，他也把自己當作沒希望沒有未來的魯蛇，很能體會許多年輕人自稱厭世代的心境與憂鬱。管中閔說，一直到當兵退伍、赴美讀研究所以後，才真正開始對自己的命運，藉由一次次選擇作出改變。

回首自己這段過往，管中閔引述哲學家尼采所言，以駱駝、獅子和嬰兒的三種境界勉勵大家，改變自己，就像從駱駝變身獅子，從被動接受命運、到主動改變命運。這個轉變過程，需要很強大的意志力。最重要的是不能妄自菲薄，不被世俗環境束縛，相信自己，才可能從自己生命內在找到主動創造命運的意志。

(中時電子報)