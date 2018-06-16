畢典現身致詞 管中閔：期許學生從駱駝變獅子

圖為台大校長當選人管中閔（中）10日出席台大財務金融學系暨研究所畢業典禮，沒有回應媒體提問。（中央社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
管中閔今日應邀到聖約翰大學畢業典禮致詞，他以曾為鲁蛇的求學經驗分享，期許學生從駱駝變獅子，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。（擷取自中天新聞）

遭教育部強硬拔管之後，台大校長當選人管中閔今(16)日應邀到聖約翰大學畢業典禮致詞，一開始即談到校長遴選之事，他感佩該校艾和昌校長挺身而出，為大學自主的理念發聲，也透露此前參加台大遴選時的治校理念，即是他在聖約翰後方觀海思辯而來。致詞中，他以曾為鲁蛇的求學經驗與學生分享，要有改變自己的勇氣，期許自己從駱駝變獅子，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。

管中閔在致詞中表示，他從未正式訪問過聖約翰，但親家曾是聖約翰前身新埔工專最早畢業的僑生之一，而與聖約翰最有關連的，竟是臺大校長遴選時的一些治校理念，是在聖約翰後面的小海岸與鄰近的六塊厝漁港發想、辯論而成形的。他還提到，聖約翰的艾校長與幾位校長共同發起了「我們不再沈默」的連署，呼籲教育部不應以政治干預大學自治，令他十分感佩。

管中閔提到，在座的畢業生心中仍有許多擔憂，擔心自己是否能順利找到工作？能否適應新的生活形態和工作環境？還有，自己未來的前途在那裡？他說，曾有過相同的焦慮，他是社會與家人眼中的魯蛇；更直白的說，他也把自己當作沒希望沒有未來的魯蛇，很能體會許多年輕人自稱厭世代的心境與憂鬱。管中閔說，一直到當兵退伍、赴美讀研究所以後，才真正開始對自己的命運，藉由一次次選擇作出改變。

回首自己這段過往，管中閔引述哲學家尼采所言，以駱駝、獅子和嬰兒的三種境界勉勵大家，改變自己，就像從駱駝變身獅子，從被動接受命運、到主動改變命運。這個轉變過程，需要很強大的意志力。最重要的是不能妄自菲薄，不被世俗環境束縛，相信自己，才可能從自己生命內在找到主動創造命運的意志。

(中時電子報)

《翻爆旺寵物》寵愛一族照過來！… 太平坪林社區發展協會 端午送愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。