男子疑似虐狗PO網警方迅速救狗逮人

2018年06月16日 12:45 中時 呂筱蟬

男子疑似虐狗PO網，警方迅速到場救狗逮人。(呂筱蟬攝)

有多項毒品前科的26歲魏姓男子，16日凌晨竟將家中飼養的小狗，放置瓦斯爐火上拍照PO網取樂，熱心民眾發現貼文後，立即通報警方到場處理，員警至魏男住處時，魏男抗拒警方盤查並發生拉扯，遭到員警以妨礙公務當場逮捕後，警方又在住家內找到小狗，初步尚未發現有外傷情形，但警方已通知動保處到場認定，小狗目前暫由魏男母親保管中。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，有多項毒品前科的26歲魏姓男子，在16日凌晨2時許，竟將家中飼養的小狗放置平底鍋內，放在開啟爐火的廚房瓦斯爐上，還將小狗狀況拍照張貼臉書社群，魏男此脫序行為遭到熱心網民發現，立即向警方求援，員警獲報後也迅速趕赴魏男位於平鎮區興華街住家了解。

警方到場時魏男極不配合警方訊問，甚至與員警發生咆哮拉扯，員警除立即以妨礙公務將魏男當場逮捕外，並在魏男客廳看見「趴趴走」的白色小狗，員警不敢大意，將小狗與魏姓男子一併帶回派出所，經初步檢視小狗身體狀況並無明顯外傷，目前小狗暫由魏男母親領回保管，但警方還是通報動保處人員到場認定小狗有無受虐情事。

魏男到案後向警方供稱，只是要幫小狗洗澡而已，PO網貼文只是想嚇嚇妹妹，沒有想真的傷害小狗，自己也沒有現役軍人身分，都是亂掰的。而對於向員警咆哮與妨礙公務情形，魏男一概回答不知道，警方訊後，除將魏男依妨礙公務罪嫌移送地檢署偵辦外，大批網友也紛紛表示，還好警方快速到場處理，沒有造成任何傷亡。

(中時 )