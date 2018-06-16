影》韓國瑜遭傳訊 網傳「1998／2006」影片 高雄人：眼淚噴出來！

2018年06月16日 12:12 中時電子報 張達智

高雄覺醒｜韓國瑜｜回顧政治風雨20年

台北地檢署14日傳訊前北農總經理、國民黨高雄市長參選人韓國瑜，調查「菜蟲」等有無不法情事。韓國瑜離開北農總經理一職已1年半，近期卻三不五時被各種不同的單位強力關切，其原因可說「心照不宣」。有網友製作一段影片，列出1998年緋聞錄音帶、2006年走路工事件，提醒高雄人，別忘記這20年來風風雨雨的政治歷史！

臉書《韓國瑜粉絲團》貼出一段7分多鐘的影片，提醒「高雄失落的20年，勿忘1998／2006」，影片內容提到，1998年，一卷變造過的緋聞錄音帶，讓謝長廷以4565票險勝吳敦義；2006年，選前8小時，陳菊陣營指控，抓到黃俊英發放走路工，最後陳菊險勝1114票，以史上最小差距當上高雄市長。

這段影片不但激起網友的回憶，也帶動眾人的情緒，紛紛留言表示「看完，我哭了」、「眼淚差點噴出來 請請高雄人們救救高雄吧！」、「看了想流淚，國家就這樣空耗。韓市長加油!」、「連我這個嘉義市人 看了都很感動 看了都很想哭......」。

還有一名網友說「從1998能有投票權到現在，選舉也看的蠻透的，我實在是很討厭國民兩黨！實在是只為選舉而無止盡的欺騙！本來這次我要投廢票了。但這個人的正氣，我相信是不會被權勢動搖的！光這句：我這一輩子不貪污。完全是我要的！」。

(中時電子報)