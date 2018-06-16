對比呂秀蓮退黨 韓國瑜：藍軍新竹縣提名算「小兒科」

2018年06月16日 12:09 中時 林宏聰

國民黨新竹縣長提名惹議，立委林為洲自認被「做掉」而落淚，對此，高雄市長參選人韓國瑜說，勝選是黨中央唯一考量，且家家有本難念的經，民進黨台北市提名連副總統級呂秀蓮也退黨，相較之下國民黨新竹縣提名只是「小兒科」。但韓國瑜也表示，新竹縣的問題確實引起基層批判，黨中央必須明快對外說明徵召依據，否則負面傳聞太多，對藍軍選情絕非好事。

韓國瑜16日上午出席高雄市家長協會「性平教育推廣列車」活動，花近20分鐘發表教育理念，會後他接受媒體訪問，談到近日鬧得沸沸揚揚的國民黨新竹縣長提名爭議。

「林為洲遇到這種狀況，有情緒反應是正常的！」但韓國瑜表示，黨部提名以勝選為優先考量，針對不同縣市必須考量人、時、地而有多重模式，有的徵召，有的全民調，有的協調，這次新竹縣提名確實在基層引發眾多批判，他認為中央黨部應明快對外說明決策過程、徵召依據，趕快進行損害控管，否則負面傳聞太多，對藍軍在新竹縣選舉絕非好事。

不過，他認為新竹縣狀況對其他縣市不至於造成負面外溢效應，他說，民進黨在台北市提名過程中，呂秀蓮、許添財跳腳，新北市提名也讓羅致政、吳秉叡不服氣，家家有本難念的經，民進黨連副總統級的呂秀蓮都憤而退黨了，「如果用這強度、張力來評論國民黨新竹縣長提名，就是小兒科啦！」

(中時 )