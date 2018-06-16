太平坪林社區發展協會 端午送愛關懷弱勢

2018年06月16日 12:45 中時 馮惠宜

端午前夕台中太平區坪林社區發展協會與坪林里辦公處、玉林宮聯合舉辦「歡慶端午暨送愛心關懷弱勢」活動。（馮惠宜攝）

端午節將至，台中太平區坪林社區發展協會為關懷社區內的弱勢族群、獨居老人等，與坪林里辦公處、玉林宮聯合舉辦「歡慶端午暨送愛心關懷弱勢」活動，號召里內的環保志工一起包肉粽，並準備香茅、芙蓉(避邪)及香包，要送給里內的中低收入戶及獨居老人等。

坪林社區發展協會理事長尤文雄指出，近年來由於家庭型態的轉變、生育率的降低、經濟不景氣…等因素，使得里內中低收入戶、失依、獨居老人人口日益增加。為讓這些弱勢族群可以感受社會溫暖，所以藉此活動關懷社區內的弱勢族群、獨居老人等，讓他們感受端午佳節的氣氛。

一大早里內的婆婆媽媽集結玉林宮，生火、蒸米、炒料，包起肉粽，尤文雄說，這次要做愛心包粽子1000顆，並準備2000份的香茅、芙蓉(避邪)及200份的香包，要送給里內的中低收入戶及獨居老人等；立委何欣純也到場和志工媽媽們一起包肉粽，並與民眾熱情互動，提早向他們慶賀端午佳節。

活動也邀請立委何欣純服務處長期配合義剪的美髮業者－新技，參與愛心義剪活動，讓這些弱勢族群，也能感受濃濃的關懷與照顧，何欣純也到場與民眾互動，每位民眾都感受到濃濃的關懷與照顧，露出滿意的笑容。

(中時 )