張安樂憑什麼畢典上台頒獎？原來是學生家長

國北教大實小昨晚畢業典禮邀請白狼張安樂頒發市長獎，家長質疑安排不妥，學務主任陳建廷今出面道歉，坦言思慮不周，實有疏失。（林縉明攝）

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中時

國立台北教育大學附屬實驗小學昨晚舉行畢業典禮，有家長目擊頒發市長獎時，校方邀請中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂擔任頒獎人，遭質疑不恰當，國北教大實小學務主任陳建廷今代表校方出面道歉，陳建廷強調，張擔任頒獎人是臨時安排，造成畢業生、家長困擾深感抱歉，未來會事前確認頒獎人。

陳建廷指出，當初畢業典禮籌備會未事先確認頒獎來賓，依循往例，依來賓到場情形安排，張安樂是學生家長，頒獎前就到場，因市長獎是第一個獎項，臨時邀請張擔任頒獎人，頒獎結束後有家長反映認為不妥，對於安排思慮不周，今天凌晨已於學校網站張貼道歉聲明。

至於誰邀請張安樂頒發市長獎？媒體詢問是否為校長林正鳳，陳建廷坦言是，但也強調是突發狀況，目前會先以處理校務為優先，懲處部分學校內部會討論。

外傳校長林正鳳已口頭請辭以示負責，陳建廷說，「目前知道是沒有」，媒體追問，校長是否改口不請辭？陳建廷僅表示，校長對於這件事情所引發風波感到抱歉，未正面回應。

對此，北市教育局表示，北市有151所國小、70所國中，不可能每校畢業典禮都派人參加，畢業典禮都交由各校籌備會處理，過往確實有很多學校未事先安排好頒獎人，因應此次風波，未來將與學校一同訂定畢業典禮明確注意事項，包括時間、流程、頒獎來賓、動線等，減少畢業典禮突發狀況發生。

(中時 )

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