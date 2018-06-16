美愛國者三型飛彈技轉台灣 國防部：廠商間合作「樂觀其成」

2018年06月16日 12:14 中時 楊佳穎

對於美方同意將愛國者三型飛彈相關「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」轉移給台灣廠商，國防部發言人陳中吉16日上午受訪表示，這是雙方民間廠商的工業合作，「是廠商對廠商之間，我們當然樂觀其成」，對於台灣產業提升也有所幫助。

陳中吉進一步說，事實上台灣區航太工業同業公會3月也曾發布消息，表達美方同意這項工業合作，並洽詢台灣廠商是否有相關能力及合作機會；至於資格、能力等要件，也都會由美商洛馬公司訂定。

根據台灣區航太工業同業公會在3月21日發佈消息，洛克希德馬汀公司飛彈與射控事業部（LMMFC）希望經由其愛國者三號PAC-3工業合作專案（ICP）與台灣合作，致力於協助強化、提升台灣產業既有能力，預劃引進「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」，使台灣產業在航空與國防相關鑄造技術、水準發展與生產製造更具競爭力。

公會也說，LMMFC將提供台灣承接者實際技術知識、技術訓練和技術轉移，藉以提升台灣承接者航太級大型鑄件之模具、殻模製造系統、熔鑄技術、焊接、熱處理及尺寸控制、非破壞檢測與尺寸量測等關鍵技術及符合航空標準之關鍵認證；而LMMFC提供技術轉移協助的結果，將使台灣承接者具備生產製造合於「軍規」要求標準的航太與國防等級航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程能力。

公會表示，台灣承接者將執行本專案之實際工業應用，對於承接者的挑選也將執行詳盡的審查作業，針對候選廠商能力、當前和未來的技術需求，以及對其業務所產生的正面直接影響進行深入分析；另外，LMMFC也會利用在指定地點召開LM技術論壇工合個案招商說明會議的機會，向與會代表展示相關技術，並會見感興趣的單位與廠商。

(中時 )