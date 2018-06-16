迎暑假 太平警分局、勤益科大攜手反毒、防詐騙！

2018年06月16日 13:11 中時 馮惠宜

太平警分局與國立勤益科技大學共同舉辦「校園安全領航宣導嘉年華」活動，宣示反毒、反詐騙。（馮惠宜翻攝）

畢業季、暑假將至，台中市太平警分局與國立勤益科技大學一同舉辦「校園安全領航宣導嘉年華」活動，提醒青少年在暑假期間，多從事正當休閒活動、戲水注意安全，並灌輸反毒(菸)、反詐騙、反飆車、反性侵等犯罪預防知識，希望莘莘學子們都能有一個精彩又安全暑假。

有鑑於詐欺犯罪的手法日新月異，較常發生在青少年身上，太平警分局選在暑假來臨前走入校園舉辦宣導，太平警分局副分局長張添勝以實務經驗剖析時下最常見的詐騙手法，提醒學生們，千萬要小心。

他指出，常見巧立名目以取消分期付款誘騙被害人前往操作提款機轉帳，或者前往超商要求購買遊戲點數；再者則是利用Line、FB社群軟體進行網拍購物，待買家付款後拍賣者就刪除帳號消失；或是暑假短期打工，藉由提供工作要求交付存摺、提款卡及密碼等。

此外，也特別提醒有在玩線上遊戲的同學們，勿在網路遊戲上謾罵其他玩家，或是留言偏激的話語，因為這樣的行為已經涉及公然侮辱，甚至公共危險罪嫌，千萬不要逞一時之快而誤觸法網。

在宣導中，警方也不忘提醒青少年朋友有需要時，警方「110」報案專線、「165」反詐騙及「113」婦幼保護專線也都24小時ON-CALL，隨時提供必要的諮詢服務與協助。

(中時 )