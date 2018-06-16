亞洲盃髮型美容大賽 劉姵均、陳怡安師生均獲冠軍

高雄正修科大妝彩所碩士班劉姵均（左）獲得第42屆亞洲盃髮型美容美甲大賽香港總決賽女仕宴會髮型設計組冠軍。（劉姵均提供）

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就讀高雄正修科大妝彩所碩士班的劉姵均，先後在中山工商與三民家商美容科任教，她6月11日、12日帶領中山工商美容科學生參加第42屆亞洲盃髮型美容美甲大賽香港總決賽，她自己得到女仕宴會髮型設計組冠軍。

此外，高雄市中山工商美容科2年級學生盧胤妍獲得商業新娘化妝季軍、中山工商應屆畢業生陳怡安（將就讀正修科大）獲得少年組女仕宴會公仔髮型冠軍。

4月22日在台北王朝酒店舉辦台灣國手選拔賽時，劉姵均與盧胤妍只獲得最佳設計獎取得決賽入場資格，學生決定到香港拚決賽，所以老師只好捨命陪君子，利用放學時間義務培訓選手。

劉姵均說她喜歡陪學生一起努力一起成長，鼓勵學生藉由比賽精進技能，自己也以身作則成為榜樣，曾在法國OMC美髮美容世界大賽拿下夢幻髮型銀牌，也指導中山工商美容科李涵楹在2012年義大利舉辦的OMC世界大賽獲得金牌。

劉姵均帶領學生參加世界各國舉辦的比賽，是希望開拓學生的國際視野，加強國際觀，並且用所學的技能回饋社會，所以常常利用假日參加義剪或公益彩妝。

劉姵均說中山工商董事長陳國清是她的老長官，也是她很尊敬的長輩，常鼓勵老師與學生多參加競賽增強自身技能，劉姵均與陳怡安師生倆在這次比賽雙雙奪冠，驗證了董事長名言有狀元老師才有狀元學生。

(中時 )

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