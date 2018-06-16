雲林縣麥寮行刑式殺人案 主嫌身影曝光

雲林縣行刑式殺人案，主嫌身影曝光。（張朝欣攝）

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中時

雲林縣麥寮鄉15日晚間發生行刑式槍擊案，從事建築、五金行業負責人丁定吉走出友人住家時，遭人連開3槍斃命，16日凶嫌身影曝光，頭罩安全帽全身穿著深色衣物，警方已成立專案小組根據相關線索全面追緝中。

被害人丁定吉15日晚間前往麥寮鄉市區友人住處泡茶，6點30分許走出門口準備離去，1名頭戴全罩式安全帽的高壯男子突然走到他身旁，先朝他腿部開1槍，再朝頭部開2槍，丁定吉倒地不起血流如注，送醫不治。

根據附近住家的監視錄影帶顯示，凶手在1小時前即在行凶處對面的安親班外等候，丁定吉被射傷腿部時還試圖與凶手交談解釋，但隨即被用行刑式方式射爆頭部。

警方16日上午進行專案會議，凶嫌行凶後騎機車往北方麥寮高中方向逃逸，經追查車牌為偽造車牌，凶嫌特意戴安全帽、穿著深色不明顯衣物，且在行凶處等待1個多小時，種種跡象顯示是1起預謀殺人案。

辦案人員表示，死者最早從事砂石業，近年來也朝建築業、大賣場發展，事業相當成功，曾擔任社區協會理事長，熱心地方公益，目前辦案方向朝利益糾紛，但也不排除其他可能。

麥寮民眾說，最近地方槍聲連連，3月中有人在麥寮公園開槍，造成3人受傷，凶嫌還沒抓到，現在又在市區出現行刑式殺人案，槍枝如此氾濫，讓大家都非常恐慌，希望警方盡速破案，還給大家1個安全的生活環境。

(中時 )

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