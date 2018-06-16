端午送心意 挑選禮盒「一多三少」有原則

台中市政府環保局稽查人員端午節前，針對轄內各百貨公司、超市、飯店等賣場，稽查端午禮盒包裝。（陳世宗翻攝）

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端午節到來，市售粽類應景禮盒琳瑯滿目！台中市政府環保局呼籲市民於挑選禮盒時，把握「一多三少」採買原則，即產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少；或選購標示「台中市綠色包裝認證標章」的禮盒產品，落實環保精神。

環保局指出，為減少一次性包裝材料的使用，該局於佳節前夕，特針對轄內各百貨公司、超市、飯店等賣場，稽查端午禮盒包裝，先一步為台中市環境綠色消費市場把關；共計查核指定包裝禮盒551件（包含加工食品禮盒430件、糕餅禮盒71件及酒禮盒50件），查獲1件加工食品禮盒違反限制產品過度包裝規定，將移請所在地主管機關查處。

環保局說，為減少過度包裝禮盒衍生的環境汙染問題，請製造、輸入及販賣業於生產或銷售指定產品禮盒時，減少使用過多的包裝材料，若查獲違反「限制產品過度包裝」規定，將可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰，並限期改善，若屆期未改善將按日處罰；情節重大者，得處1個月以上、1年以下停工或停業處分。

環保局強調，該局自101年起，率全國之先推動「台中市綠色包裝認證標章」，目前全市已有31個品牌、137款禮盒產品符合認證標準；市民可認明標章選購，以具體行動支持環保包裝禮盒，激勵綠色消費市場買氣，更歡迎業者參與響應，共同為環保盡心力。

(中時 )

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