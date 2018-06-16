花博豐原葫蘆墩園區 打造全台首座琉璃公園

豐原葫蘆墩園區琉璃工藝「水沐清荷」模擬圖。（陳世宗翻攝）

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豐原葫蘆墩園區琉璃工藝「迎賓捧花」模擬圖。（陳世宗翻攝）
豐原葫蘆墩園區琉璃工藝「甜蜜花園」模擬圖。（陳世宗翻攝）
豐原葫蘆墩園區琉璃工藝「蝶飛花瀑」模擬圖。（陳世宗翻攝）

2018台中花博將琉璃工藝與自然生態結合，在豐原葫蘆墩園區打造全台首座琉璃公園；設計「迎賓捧花」、「蝶飛花瀑」、「水沐清荷」、「甜蜜花園」四大主題琉璃藝術品，不僅呈現台灣琉璃工藝之美，也襯托花卉的瑰麗與生命力，更凸顯台中花博的創意精神。

建設局長黃玉霖說，精緻清透的琉璃工藝向來令人喜愛，但台灣琉璃工藝仍多展示在室內空間，像是以脫蠟手法鑄造的小型精品，或是用於室內照明美術燈具，而大型琉璃藝術品更少見；該局將植栽以綠色長青圍籬型的植物，讓琉璃與植栽相互融合，打造豐原葫蘆墩園區展區一大亮點。

黃玉霖指出，園區內的琉璃藝術品非一次性展示，為符合花博永續、環保精神，在花博結束後，「蝶飛花瀑」及「水沐清荷」將留在原地，作為葫蘆墩公園的主題意象，而其餘的琉璃藝術品，將另覓地點裝設，以永久延續花博精神。

其中「迎賓捧花」，以台灣琉璃工藝結合生態保育觀念及花卉栽培技術，在台灣頂尖琉璃工藝師傅的精湛技術下，吹製出花蕊般的意象，束成鮮豔捧花，將做為葫蘆墩展區入口主景，希望賓客一入園便能驚豔；「蝶飛花瀑」座落森林之中，絲帶上滿佈著永不凋謝的琉璃花，象徵著不變的愛情，向來訪賓客獻上祝福。

建設局表示，「水沐清荷」將琉璃環狀組合，立在軟埤仔溪中，無論是陽光照映下或是夜間光環境，形塑象徵圓滿的水上婚禮；「甜蜜花園」打造大型三層婚禮蛋糕，用琉璃與花卉化作蛋糕裝飾，透過多彩花卉及香草，與賓客分享婚禮的甜蜜與喜悅。

豐原葫蘆墩園區第一展區的四大主題琉璃藝術品，已於5月20日進場施工，預計6月25日完成。2018台中世界花博已進入倒數階段，各項籌備工作正緊鑼密鼓進行中，市府希望能以最佳品質與最佳狀態，迎接來自世界各國的觀光客。

(中時 )

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