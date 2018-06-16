人妻撞到頭後「性」情大變 每天狂約炮

英國地方媽媽撞到頭之後失去記憶，要靠日記來記錄生活，還變得性慾高漲。（圖／翻攝自mirror）

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中時電子報

英國一名已有7歲兒子的地方媽媽妮姬（Nikki Pegram），4年前發生一場意外，頭部受到撞擊，沒想到醒來之後「性」情大變，變得性慾高漲，每天都需要找不同的男人做愛，以致透過交友軟體狂約砲。

英國《鏡報》報導，妮姬頭部撞到金屬管，醒來後被診斷出罹患「順行性遺忘症」（anterograde amnesia），除了記憶喪失，還出現了相當罕見的副作用，就是變得特別想要性關係。1年後與丈夫離婚，獨自撫養兒子，但她卻喜歡這樣的改變，還說：「我重新調整對性和愛的態度，給我很多機會享受更刺激的生活」。

由於變得性慾高漲，妮姬自此開始使用「約砲軟體」，2016年時認識了現任的男友馬克（Marc Gausden），兩人本來是砲友的關係，一周會上床3到4次，後來變成情侶。儘管如此，她還是對別的男性感生慾望，但又不想背著馬克偷吃，於是2人開始討論成為開放式關係的可能性。

達成協議後，妮姬的第一個「外遇對象」是其中一任前男友，對方也不介意這個關係，現在除了男友以外，還跟一個41歲的男子發展另一種長期協定；馬克則比較喜歡一夜情，兩人之間只有一條規則，就是必須要告訴對方正在做的事情，否則就算是「出軌」，因此馬克想要跟別的女性上床時，都會事先告訴妮姬。

妮姬秀出4年前頭部受到創傷的地方。（圖／翻攝自mirror）

妮姬說，這樣的關係讓他們更加相愛，覺得這是一件對的事情，甚至還想這樣開放的態度，傳承給7歲的兒子。

(中時電子報)

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