六合福德宮端午解粽結 贈購物券助弱勢

2018年06月16日 13:06 中時 王文吉

民眾到六合福德慈善會領取愛心購物券。（王文吉攝）

台中市議員蕭隆澤（前排左）、張立傑（前排右）參與「解粽結」儀式。（王文吉攝）

立委江啟臣（中）及市議員陳清龍（右）、張瀞分（左二）參與「解粽結」儀式。（王文吉攝）

六合福德宮主委李榮道（左一）、市議員翁美春（左二）致贈愛心購物券給弱勢戶。（王文吉攝）

台中市豐原六合福德宮16日舉辦「吃肉粽解心結、擲筊拿香包」活動，藍綠民代一早與民眾一同在神案前解粽結，象徵打開心結。六合福德慈善會發揮福德正神扶助弱勢精神，致贈愛心粽給慈善團體，並發送500元全聯禮券，給180戶中低收入戶，計有豐原、潭子、大雅、神岡、后里等15里受惠。

許多信眾一早就到神案前排隊，依序解開粽子繩索，包括立委江啟臣、洪慈庸及市議員張瀞分、陳清龍、翁美春、蕭隆澤、張立傑等都到場共襄盛舉，共吸引400多人參加。

「五日節來解粽結，化解人生不如意的結！」主委李榮道表示，端午節天氣炎熱，心情難免浮躁，透過「解粽結」儀式，象徵解開自己的心結，也化解與他人的恩怨。

除端午節解粽結外，六合福德慈善會並發揮福德正神的濟貧精神，致贈9萬元愛心購物券，給該會長期關懷戶及里長提報家庭。李榮道表示，過去端午節均發送民生物資給收助戶，考量米、油、麵條及罐頭等物資並非人人需要，因此今年理監事會議一致決議改為致贈全聯禮券，讓受助戶自行購買。

六合福德慈善會長期幫助急難家庭，秉持「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」及「助人為快樂之本」，即時援助孤苦無依與家庭變故的弱勢急難家庭，自2007年以來，共扶助888件個案，支出1400餘萬元扶助金。

(中時 )