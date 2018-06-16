管中閔畢典致詞 勉勵學子「勇於改變自己」

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台大校長當選人管中閔16日前往聖約翰科技大學，為畢業生致詞，他致詞中表示，要做個「勇於改變自己的獅子」，才可能改變命運、創造命運，同時他也提及自己大學的生活與經歷，表示在日新月異的新科技與新經濟下，要勇於改變自己，創造自己的命運。

管中閔表示，今年台灣上演了一齣政治力粗暴干涉大學自主與學術自由的連續劇，當時聖約翰科技大學校長艾和昌與幾位大學校長共同發起「我們不再沈默」的連署，呼籲教育部不應以政治干預大學自治，他認為在現今的政治氛圍下，艾和昌還能挺身而出令人感佩，所以他也藉著畢典這個機會向艾和昌表達最誠摯的敬意。

管中閔說，自己曾經他在朋友的帶領下來到學校後面的小海岸，之後則成為與朋友觀海思辯的秘密基地，而某些台大的治校理念，也是在這海岸邊發想、辯論而成形的。

管中閔坦言，自己的求學生涯並非一路平順「我也有過相同的焦慮」，透露他的大學生活都在撞球、麻將等玩樂中度過，等到他有天混完大學，當完兵後，才發現「人生的嚴酷考驗已經橫在眼前」，而沒有顯赫的家庭背景、工作經驗及專業，以他當時的學經歷投入職場則是備受挫折。

不過自稱「魯蛇」的管中閔，表示能體會許多年輕人自稱「厭世代」的心境及憂鬱。他向畢業生談及自己的赴美求學經歷，最終的選擇就是「重新開始、從根救起」，他勉勵畢業學子，要有改變自己的勇氣，就有機會開創自己的命運，開創不一樣的未來。

(中時 )

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