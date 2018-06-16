在加拿大嚴重車禍昏迷 港姐爸竟不敢探望

2018年06月16日 12:44 中時電子報 吳品瑤

香港小姐亞軍出身、如今成為無線花旦的女星黃心穎，甜美模樣頗受觀眾喜愛，如今與男星馬國明穩定交往中，堪稱愛情事業兩得意，然她其實18歲時遭逢過一段重大傷害，在加拿大發生嚴重車禍甚至陷入昏迷，她昨天(6/15)重提此事，表示因為此事，對獨自留在香港賺錢的父親充滿的感動與感謝。

黃心穎上有3個姊姊，他們4姊妹從小跟媽媽移居加拿大，身為中醫師的爸爸則獨自在香港工作，據《東網on.cc》報導，她受訪時重提舊事，表示父親雖然沒能陪伴她們成長，但一方面努力工作好讓家人過好生活，一方面如神醫般幫助許多病患，黃心穎因此直呼父親是「民間超級英雄」，覺得爸爸好厲害。

而印象最深的一次，是她18歲在加拿大出了場嚴重車禍，陷入昏迷被送到急診，而在搶救時，家人速電黃父前來，但直到數小時後黃心穎醒來，家人都圍在身旁，獨不見父親，後來才知道，爸爸收到消息時太過驚嚇，手抖個不停，因為太害怕失去女兒，擔心自己受不了，因此一直不敢到醫院，直到她完全清醒才趕到醫院看她，讓做女兒的黃心穎相當感動，直呼爸爸真的好愛她。

她透露過去父親為了省錢給家人花用，每年飛到加拿大團聚的時間相當少，雖然缺乏爸爸的陪伴，但她心裡一點都不恨，反倒充滿疼惜，而現在為了彌補成長期時沒能相伴的父女時光，黃心穎現在一有空就陪爸爸，即使幾個小時的空檔，都堅持要殺回家看爸爸，感覺得出來父女感情比過去還要好！

(中時電子報)