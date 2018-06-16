NBA》擺脫劈腿陰影 厄文公開致歉前女友

2018年06月16日 13:07 中時電子報 黃及人

相隔2年多時間，塞爾提克明星後衛厄文16日突然在IG跟自己前歌手女友柯蘭妮道歉，更不希望鄉民繼續惡意批評她，「我很抱歉，我知道我早該這樣做，這是我欠你的，你應該是因你的內心與外表的美麗而被世界注意！」

厄文在2016年1月宣布跟柯蘭妮成為男女朋友，沒想到相隔不到2個月，柯蘭妮就被前男友PO出兩人握手復合照片，疑似背著厄文劈腿，厄文當時相當火大連發推文，除了強調兩人已經分手，更希望外界能夠讓他專心備戰。

儘管柯蘭妮對外重申自己並無劈腿，可是不少鄉民開始對她惡性攻擊與批評，讓她一度因此情緒失落到鬧自殺，甚至傳出出櫃，如今隨著兩年多時間過去，到現在仍有不少厄文的粉絲無法原諒柯蘭妮，讓厄文不得不出面道歉。

「我跟柯蘭妮都是社群媒體的大人物，我不想有人再對她進行負評，她沒欺騙或故意傷害我，」厄文在IG上留言，「我希望我的支持者讓她做傑出的自己，這些瞎扯必須停止，我希望看到她和所有人成為真實自己，無所顧忌！」

柯蘭妮也隨即回覆，「我最愛你了，謝謝你能如此負責任，且了解你的影響力有多大，我接受你的道歉，希望你繼續成為偉大的球員。」只是厄文的這些道歉，整整花了兩年多時間才說出來，看來當時他的內心確實很受傷。

(中時電子報)