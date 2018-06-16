NBA》擺脫劈腿陰影 厄文公開致歉前女友

厄文在IG上貼出與前女友柯蘭妮的合照。(取自厄文IG)

友善列印
中時電子報

相隔2年多時間，塞爾提克明星後衛厄文16日突然在IG跟自己前歌手女友柯蘭妮道歉，更不希望鄉民繼續惡意批評她，「我很抱歉，我知道我早該這樣做，這是我欠你的，你應該是因你的內心與外表的美麗而被世界注意！」

厄文在2016年1月宣布跟柯蘭妮成為男女朋友，沒想到相隔不到2個月，柯蘭妮就被前男友PO出兩人握手復合照片，疑似背著厄文劈腿，厄文當時相當火大連發推文，除了強調兩人已經分手，更希望外界能夠讓他專心備戰。

儘管柯蘭妮對外重申自己並無劈腿，可是不少鄉民開始對她惡性攻擊與批評，讓她一度因此情緒失落到鬧自殺，甚至傳出出櫃，如今隨著兩年多時間過去，到現在仍有不少厄文的粉絲無法原諒柯蘭妮，讓厄文不得不出面道歉。

「我跟柯蘭妮都是社群媒體的大人物，我不想有人再對她進行負評，她沒欺騙或故意傷害我，」厄文在IG上留言，「我希望我的支持者讓她做傑出的自己，這些瞎扯必須停止，我希望看到她和所有人成為真實自己，無所顧忌！」

柯蘭妮也隨即回覆，「我最愛你了，謝謝你能如此負責任，且了解你的影響力有多大，我接受你的道歉，希望你繼續成為偉大的球員。」只是厄文的這些道歉，整整花了兩年多時間才說出來，看來當時他的內心確實很受傷。

(中時電子報)

羽球》看到這張卡片 戴資穎笑了 世足》力拚二連霸 德國有「秘密…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。