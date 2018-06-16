世足》力拚二連霸 德國有「秘密武器」助拳

2018年06月16日 13:21 中時電子報 蔡銘仁

四年前的巴西世足賽，德國一舉抱回金盃，如今大賽開戰，這支勁旅再度出征挑戰二連霸，這回他們不僅組成堅強陣容，這回更有「秘密武器」數據分析技術助拳，將科技融入球員訓練與情蒐，大量的對手資料及影音分析，成為選手最強的後盾。

德國自2013年起，就跟《SAP》軟體公司合作，把分析系統結合足球。2014年，德國透過《SAP》的「Match Insights」系統輔助，改善他們的傳球速度；資料顯示，德國2010年傳球速度約3.4秒，2014年提升到1.1秒，有顯著的進步。

最後，德國一舉拿到冠軍，嚐到甜頭的他們，決定更深入應用數據分析，連德國國內的球隊，也漸漸開始學習應用這項新技術。軟體部門負責人施威林溫澤(Sven Schwerin-Wenzel)表示，「這科技的目標，是讓分析表現及統整資料變得更可行。」

接著數據團隊，開了一個「Video Cockpit」的雲端空間，做為他們和情蒐人員的資訊傳遞平台。裡頭包括量化及質化等，各類的數據及相關數據的詮釋，選手能直接在透過「Player Dashboard」平台取得，並能和研究人員做互動、提出建議。

「戰術方面近年變得越來越重要。」德國情蒐人員柯曼斯(Christofer Clemens)表示，基於這個想法，教練團及數據分析團隊下了很多功夫，在觀察與分析各種比賽的數據，運用各種新的設備，去協助教練和球員們接收到訊息，有效率的帶進到比賽中。

施威林溫澤透露，2013年在休息室裡，除非幸運拿到，否則附有影片的戰術本數量很少，但現在幾乎每個球員，都花很多時間研究自己跟對手，「沒有人是被迫的，德國球員們都想這麼做。在訓練中心哩，會看到很多球員奏動時，也帶著平板電腦，不斷向研究人員請教。」

施威林溫澤相信，未來機器學習與人工智慧，會越來越廣泛和足球結合。他認為，機器固然不能評估一個場上狀況的好或壞，評價很多時候，仍取決於對足球本身的認知，但機器可以避免掉無效率的分析過程，把更多時間花在創新上。

(中時電子報)