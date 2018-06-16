布麗姬幼女打破沉默 大談母親與馬克宏「禁忌之戀」

2018年06月16日 13:38 中時電子報 李靖棠

據英國晚間標準報（Evening Standard）報導，打從馬克宏（Emmanuel Macron）宣布參選開始，他與現任妻子布麗姬（Brigitte Macron）之間的忘年「師生戀」，就成為法國和全世界最膾炙人口的愛情故事之一。但面對外界高度關注，他兩人的家庭成員卻顯得非常低調，直到今日，布麗姬的小女兒奧齊埃（Tiphaine Auziere）才首度打破沉默，第一次面對媒體和公眾，大談母親與馬克宏那段愛情。

現為法國第一夫人的布麗姬，與銀行家前夫育有3名子女，其中大女兒、心臟病學家羅杭絲（Laurence Auzière-Jourdan）是馬克宏當年在亞眠（Amiens）的同學，奧齊埃回憶道，「姊姊當時回家時，常常說班上有一位聰明的男同學；卻沒想到，這名『同學』竟然在15歲時，和母親陷入戀情。」這段禁忌之戀，讓當時馬克宏的父母極為惱怒，要求布麗姬在他滿18歲之前，不允許兩人再次見面。

法國第一夫人布麗姬的小女兒奧齊埃。（圖/美聯社）

也因為這段「戀情」，讓布麗姬與前夫當時的關係降到冰點，而馬克宏也因此被送往巴黎讀書。但即便如此，布麗姬與馬克宏卻堅持了多年遠距離的愛情，一直到女方離婚後，2007年終於修成正果。而當馬克宏決定踏入政壇後，布麗姬更為全力支持丈夫，辭去巴黎的私立中學教師職務，成為馬克宏競選期間背後重要的推手之一。

與丈夫共同出席馬克宏就職典禮、布麗姬的小女兒奧齊埃（圖右）。（圖/美聯社）

現年65歲的布麗姬，是40歲法國總統馬克宏的老師。出生於法國北部大城亞眠（Amiens），娘家姓氏是托涅（Trogneux），父母親經營一間傳承五代的巧克力店舖。1980年代開始在史特拉斯堡（Strasbourg）教書、90年轉往家鄉的耶穌會學校（Lycée la Providence）擔任法文和拉丁文老師，也在此認識了青少年時期的馬克宏，兩人很快陷入愛河。

即使「師生戀」倍受爭議，法國第一夫人布麗姬（圖右）依然在公眾場合相當亮眼。（圖/路透社）

法國第一夫人布麗姬（圖右）出訪加拿大，與該國總理夫人蘇非（圖左）會面。（圖/路透社）

不同於外界的不理解和嘲諷，小女兒奧齊埃卻很支持，她在專訪中表示，「如果要我描述一種愛情的願景（vision of love），我會告訴你、母親和馬克宏的故事；當他們在一起的時刻，感覺全世界都不存在了。」而為愛不顧外人眼光的布麗姬，也在紀錄片尾端表示，「（選擇愛情）我知道我可能傷害了孩子們，這也是我最自責的事情，但我了解，如果我沒堅持選擇，這輩子將遺憾終身。」

(中時電子報)