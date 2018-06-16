美國公開賽》世界前十掛一堆　伍茲淘汰超不爽

2018年06月16日 13:30 中時電子報 陳筱琳 /綜合報導 /綜合報導

2018美國高球公開賽第二回合，多位名將表現不佳，其中「老虎」伍茲（Tiger Woods）兩天下來總桿數150，提前遭到淘汰，讓他很不滿意自己的表現。

伍茲兩天都是高於標準桿的成績，第一回合打出高於標準桿8桿的78桿，第二回合稍有起色、繳出72桿、高於標準桿2桿，最後兩洞更都以博蒂坐收，可惜無法通過總桿數148桿、高於標準桿8桿的淘汰線，提前結束賽事。

「我很不滿意自己這次參賽的狀況，以及推桿手感。」伍茲說：「我的總成績高於標準桿10桿，這樣的數字很難讓你開心、興奮起來。」

這是現年42歲的伍茲繼2015年前兩輪打完遭到淘汰後，第一次參加美國公開賽，沒想到還是慘遭滑鐵盧，他補充：「推桿狀況很不好，要是能夠有像今年開始前幾場比賽那樣的狀態，就會很理想，很不幸的我沒有做到。」

世界前十名好手喬丹史畢斯（Jordan Spieth，世界第四）、拉姆（Jon Rahm，世界第五）、麥克羅伊（Rory McIlroy，世界第六 ），以及與戴伊（Jason Day，世界第八）也跟著伍茲一起提前說掰掰；現任世界球王、美國好手強森（Dustin Johnson）則以兩回累積136桿（-4）暫時單獨領先。

(中時電子報)