老師年金被大砍 李艷秋：影響好幾個世代孩子的未來

2018年06月16日 13:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

官方寄出退休所得重算處分書，全台退休老師們心情沉重，集體瀰漫氣憤的氛圍，除了奔走詢問提出行政訴願，只能開始盤算變薄的月退俸如何過日。資深媒體人李艷秋直言，政府從外交到內政大手筆亂花錢，卻置退休教師於惶惑不安，政府大砍年金，加深了老師的被剝奪感，將影響好幾個世代孩子的未來。

李艷秋昨(15)日在臉書上貼文感嘆，老師們辛苦一輩子的退休金，以世代正義的名稱被剝奪，但是另一方面，卻眼睜睜看著這個政府花錢不手軟。這些與生活無關的大手筆，每個數字看來都很驚心，近來因為兩岸關係不睦，我們必須花錢鞏固邦交和買昂貴武器更多了。

舉例來說，給多明尼加10億卻在一個月後斷交，海地來訪給45億，索羅門開運動會給9億，更別提世衛進不去，請15個友邦提案花了多少，為了不斷交，我們還要付出多少代價？

李艷秋再提，武器購買更是個無底黑洞，不僅買外國的，我們還要自製，潛艦國造3300多億、國機國造680多億，光武器自製經費就將近1兆。

為了綠營的廢核神主牌、轉型正義，廢核四花6億只為送出燃料棒，電不夠就花千億蓋深澳火力電廠，再花2兆購買離岸風力發電。就連新台幣也要轉型正義，改版的代價是500億。

善耕-關懷台灣文教基金會李濤也說，年金改革失公平，老師們罕見的出現「訴願潮」、「退休潮」，老師對未來失去信心，就沒有快樂成長的下一代，台灣還會有前景嗎?

(中時電子報)