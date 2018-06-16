宿舍爭議若持續 侯友宜：太太考慮立即解約

國民黨新北市長參選人侯友宜。(本報系資料照片)

友善列印
中時

文化大學大群館宿舍爭議持續延燒，侯友宜16日上午微笑表示，由於選舉到了出現「不一樣聲音」，他的夫人考慮立即解約。

侯友宜上午表示，針對土地買賣問題，他從來不過問娘家的事情，尤其財產的部分，直到姊妹討論蓋建築物才瞭解。關於與文化大學簽約一事，侯則表示和文大簽約是又昱公司的事，與他無關。而又昱公司也不是用侯女兒的名成立，怎麼成立尊重太太家族的決定。

侯友宜說，在陽明山這塊土地蓋住宅，使用了21年，中間經過很多的市政府檢查，使用執照、公安都沒問題，選舉到了，大家有不一樣聲音來看。

侯友宜也一掃昨日眼眶泛紅、內心悲戚的態度，微笑指出「如果大家認為有問題，我太太說，她會立即解約」，更重要是一定要把學生權益照顧好，尤其暑假快到了，要趕快來把學生安頓，這才是最重要的重點。

關於契約有載明作學生宿舍使用，侯友宜表示這是又昱公司和文大簽的，他不是很清楚，不過又昱公司成立到現在都有繳稅。

對於民調領先一事，侯友宜說，選戰過程當中，很多抹黑烏賊戰都出來了，我們要看下一次的民調，慢慢來看才比較準確。

蘇貞昌對於侯友宜表示太太考慮立即解約一事回應，選舉就是全面的檢驗，「誠實正面的面對比較好」，那情緒表達完了，對於各界的質疑還是說明清楚才應該。

(中時 )

美愛國者三型飛彈技轉台灣 國防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。