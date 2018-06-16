宿舍爭議若持續 侯友宜：太太考慮立即解約

2018年06月16日 13:36 中時 陳俊雄

文化大學大群館宿舍爭議持續延燒，侯友宜16日上午微笑表示，由於選舉到了出現「不一樣聲音」，他的夫人考慮立即解約。

侯友宜上午表示，針對土地買賣問題，他從來不過問娘家的事情，尤其財產的部分，直到姊妹討論蓋建築物才瞭解。關於與文化大學簽約一事，侯則表示和文大簽約是又昱公司的事，與他無關。而又昱公司也不是用侯女兒的名成立，怎麼成立尊重太太家族的決定。

侯友宜說，在陽明山這塊土地蓋住宅，使用了21年，中間經過很多的市政府檢查，使用執照、公安都沒問題，選舉到了，大家有不一樣聲音來看。

侯友宜也一掃昨日眼眶泛紅、內心悲戚的態度，微笑指出「如果大家認為有問題，我太太說，她會立即解約」，更重要是一定要把學生權益照顧好，尤其暑假快到了，要趕快來把學生安頓，這才是最重要的重點。

關於契約有載明作學生宿舍使用，侯友宜表示這是又昱公司和文大簽的，他不是很清楚，不過又昱公司成立到現在都有繳稅。

對於民調領先一事，侯友宜說，選戰過程當中，很多抹黑烏賊戰都出來了，我們要看下一次的民調，慢慢來看才比較準確。

蘇貞昌對於侯友宜表示太太考慮立即解約一事回應，選舉就是全面的檢驗，「誠實正面的面對比較好」，那情緒表達完了，對於各界的質疑還是說明清楚才應該。

(中時 )