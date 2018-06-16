超大野菇秀色可餐？日月潭驚見毒綠褶菇

2018年06月16日 13:50 中時 沈揮勝

毒綠褶菇出現在黃萍足（左）與林碧蘭的屋宅旁菜園。（沈揮勝攝）

近日出現在魚池鄉的毒綠褶菇分成兩個小群落生長，總共19朵。（沈揮勝攝）

剛冒出土約10個小時的毒綠褶菇。（沈揮勝攝）

長出24小時約與漁夫帽一樣大。（沈揮勝攝）

直徑25至32公分。（沈揮勝攝）

2013年7月，南投縣魚池鄉日月潭東北隅的「司馬按」聚落，1對老農夫妻因採食野菇，雙雙中毒送醫；2017年9月，類似意外在中寮鄉重演、3人住院。2案肇禍元凶都是毒綠褶菇，它看來秀色可餐，卻是台灣菇菌中毒頭號殺手。5年前毒菌事件的發生地司馬按，這兩天又悄然冒出19朵。

「它看起來像是珍饈美菇，但因野菌中毒意外時有所聞，因此我們只敢看、不敢碰。」74歲阿嬤黃萍足，14日晨起運動時，發現菜園邊冒出幾個高10多公分、直徑3到5公分的灰白色野菇，因擔心有毒，立刻通知在日月潭區漁會服務的女兒張佳倖。

張佳倖傍晚下班返家，立刻衝往菜園觀看，算算總共有14株，但菌傘已快速長到直徑超過10公分。她先拍照Line傳友人，得悉是台灣菇菌中毒頭號元凶毒綠褶菇，慶幸沒人去採食，還趕緊把貓兒、雞隻等禽畜先關起來，以避免牠們亂抓亂啄。

15日清晨，黃萍足與妯娌林碧蘭（魚池鄉代會主席張德林夫人），相邀再到菜園一看，簡直是嚇傻了：「哪可能長得這麼快？菌傘直徑已經超過30公分。」

張德林的兒媳婦謝乙蒨也驚呼：「真是超誇張，24小時內長大5、6倍，還新冒出5株，現在總共已有19株！」這些新長與原有的菇菌，16日上午菌傘全已長到25至32公分之間。

由於農委會特生中心在2005年曾統計，該年南投縣共發生7件野菇中毒案，毒綠褶菇就占5件；因其具香氣且質感漂亮，民眾很容易誤以為是珍貴野味或美食，特生主任楊嘉棟與張佳倖都認為，應該廣加宣導讓更多人認識這種有毒菌類，避免誤食中毒。

(中時 )