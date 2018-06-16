不只隱形轟炸機 陸新量子雷達可追蹤太空飛彈

2018年06月16日 13:57 中時電子報 楊幼蘭

在南京第八屆世界雷達博覽會上展示的量子雷達畫面。（環球時報）

中國下一代量子雷達系統將更強大，不僅能追蹤隱形戰機，還能偵測在太空中高速飛行的彈道飛彈與其他飛行物。

中國電子科技集團（CETC）兩年前宣佈，旗下科學家已測試有效範圍達100公里的量子雷達。而理論上，它可以遠距偵測到隱形戰機。

不過據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，在14日於南京揭幕的世界雷達博覽會中，中國電子科技集團說，最新一代量子雷達只要安裝在近空載具上，就能有效監視大氣上層，甚至更高的飛行物。

而香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，這是很重大的進展。他指出，所謂的高速飛行物，可能包括彈道飛彈，或是低空衛星，而這一切都是重要的監測目標。如果中國能充分發展量子雷達，那將在監測範圍，成像與抗干擾等3個關鍵方面發揮強大的功效。

中國電科14所量子雷達項目負責人夏淩昊告訴《環球時報》，目前量子雷達在基本理論方面大致成熟，正進入實驗驗證階段。

而14所研製的量子雷達樣機，已驗證了將單光子探測技術應用在雷達探測領域的可行性。其中超導單光子探測對系統的探測威力，平均增加了一倍，是突破當前遠程預警探測任務中，光電探測系統威力瓶頸問題的有效手段。

而這對偵測極微弱的信號，例如隱形戰機所發出的訊號特別有效。

夏淩昊指出，在光電探測領域，由於受大氣影響，探測範圍相對較近。而利用了量子雷達技術，可以大幅提高裝載在太空軌道、亞軌道和鄰近空間飛行器上的光電系統探測距離，有效監測在大氣層高層，甚至太空中的高速飛行器。

在解放軍眼裡，美國與日韓等盟友在亞太駕駛的隱形戰機是重大的威脅，因此致力尋求有效的對策，而量子雷達就是其中之一。

不過，宋忠平認為，目前所看到的相關數據和技術細節並不多，這意味著量子雷達的原型尚未研發完成，距離實戰應用還很遙遠。

(中時電子報)