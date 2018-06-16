不只隱形轟炸機 陸新量子雷達可追蹤太空飛彈

「墨子」號量子科學實驗衛星與阿里量子隱形傳態實驗平臺建立天地資料鏈的合成照。（新華社）

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中時電子報
在南京第八屆世界雷達博覽會上展示的量子雷達畫面。（環球時報）

中國下一代量子雷達系統將更強大，不僅能追蹤隱形戰機，還能偵測在太空中高速飛行的彈道飛彈與其他飛行物。

中國電子科技集團（CETC）兩年前宣佈，旗下科學家已測試有效範圍達100公里的量子雷達。而理論上，它可以遠距偵測到隱形戰機。

不過據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，在14日於南京揭幕的世界雷達博覽會中，中國電子科技集團說，最新一代量子雷達只要安裝在近空載具上，就能有效監視大氣上層，甚至更高的飛行物。

而香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平說，這是很重大的進展。他指出，所謂的高速飛行物，可能包括彈道飛彈，或是低空衛星，而這一切都是重要的監測目標。如果中國能充分發展量子雷達，那將在監測範圍，成像與抗干擾等3個關鍵方面發揮強大的功效。

中國電科14所量子雷達項目負責人夏淩昊告訴《環球時報》，目前量子雷達在基本理論方面大致成熟，正進入實驗驗證階段。

而14所研製的量子雷達樣機，已驗證了將單光子探測技術應用在雷達探測領域的可行性。其中超導單光子探測對系統的探測威力，平均增加了一倍，是突破當前遠程預警探測任務中，光電探測系統威力瓶頸問題的有效手段。

而這對偵測極微弱的信號，例如隱形戰機所發出的訊號特別有效。

夏淩昊指出，在光電探測領域，由於受大氣影響，探測範圍相對較近。而利用了量子雷達技術，可以大幅提高裝載在太空軌道、亞軌道和鄰近空間飛行器上的光電系統探測距離，有效監測在大氣層高層，甚至太空中的高速飛行器。

在解放軍眼裡，美國與日韓等盟友在亞太駕駛的隱形戰機是重大的威脅，因此致力尋求有效的對策，而量子雷達就是其中之一。

不過，宋忠平認為，目前所看到的相關數據和技術細節並不多，這意味著量子雷達的原型尚未研發完成，距離實戰應用還很遙遠。

(中時電子報)

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文章來源：China’s latest quantum radar won’t just track stealth bombers, but ballistic missiles in space too

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