批日本預報史上最扯！吳德榮：預測凱米颱風違反學理

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，全台多個縣市發布豪雨大雨特報。（圖擷取自氣象局網頁）

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中時電子報

今（16）日颱風「凱米(GAEMI)」已逐漸遠離，各地白天天氣趨穩。不過，昨（15）日「凱米」生成的時間點，卻讓國際氣象專家出現異議，引發一波「氣象戰」。對此，氣象專家吳德榮今指出，氣象局採用國際標準「實測風速」，因此沒跟進日本氣象廳發布，假若大家選擇相信日本(RSMC)利用衛星資料所「估計」的風速，那可就不是普通的「理盲」！並說日本預報違反學理的判斷，才是史上第一遭。

相較日本氣象廳昨上午9時就發布颱風「凱米」生成，中央氣象局直到今天凌晨2時才發布訊息，宣布位於琉球群島的熱低壓升級成第6號輕颱「凱米」，昨日晚間中心已從台東出海，讓台日氣象專家出現不同調的分析結果。

日本判定凱米颱風生成。(圖/翻攝自日本氣象廳)

吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」表示，昨日上午8時該熱帶系統進入高雄，氣象局依據所有的地面風速計，量測到其中心附近的平均風速皆未達標準，因此將它定為「熱帶性低氣壓」。

他說，如果大家不相信「真正」的風速？反而選擇相信日本(RSMC)利用衛星資料所「估計」的風速，那可就不是普通的「理盲」！況且美國同樣是用「估計風速」，也還僅是「熱帶性低氣壓」。

吳德榮指出，這不是第一次氣象局與日本不同調，2004年「海馬」就發生過。他質疑，倒是竟然會有國際級的預報作業中心，認為「熱帶性低氣壓」在登陸時，可以毫不受地形破壞，反而將其升格為「輕度颱風」，這種違反學理的判斷，才是史上第一遭。

(中時電子報)

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