偏鄉國一女疑遭霸凌碰下體言語挑釁 PO網求助

2018年06月16日 14:05 中時 王文吉

台中市一所山區國中發生校園霸凌！就讀國一的謝姓女學生日前在校內睡覺時，被隔壁班女生碰觸下體，事後她向訓導主任反映，接著就是對方一連串言語挑釁及肢體霸凌；謝女的姐姐15日深夜於《爆怨公社》發文求助，引發網友群起撻伐，並質疑校方縱容。校方指出，踹書包發生在15日放學後，等下周二學生返校，會組成專案小組釐清此事。

謝女的姐姐15日深夜在《爆怨公社》發文指出，妹妹就讀全校只有50人的偏鄉國中，日前妹妹在學校睡覺時，被隔壁班女生故意碰觸下體，妹妹事後向訓導主任反映，接著就是對方一連串言語挑釁及肢體霸凌，網友表示，「我們也去過學校好幾次，學校總是推託，不然就是坐視不管」，只強調「會再了解情況」。

謝女的姐姐還說，這兩天放學的時候，對方踹妹妹的書包，好幾個人把妹妹推來推去、撞來撞去，一樣一直罵她。妹妹忍不住用腳踢回去，對方就叫其他的同學踢她書包，妹妹更生氣，就用手揮過去叫他們不要在踹了，結果那個女生就抓妹妹的手往旁邊甩，還用腳踹妹妹的肚子跟胃那邊。

謝女的姐姐表示，我們去過學校好幾次，學校總是推託，不然就是坐視不管，只說「會在了解情況等等」。她說，妹妹因住校，禮拜六、日才會回來，每次回來都發現有很多負面情緒，連畫圖都畫得很奇怪，很負面，也有自殺傾向，「我不懂現在的國中生到底怎麼了？怎麼才一年級就這樣了！」

該校校長指出，該名女學生進入國中後，因與同儕互動不佳，致人際關係屢產生問題，校方持續皆有介入處理，也教她當別人故意挑釁你的時候該怎麼做，從導師、舍監、輔導室都有處理紀錄，有反應就會處理，也跟爸爸有通過電話。

至於女學生疑似在校內遭受性霸凌及肢體霸凌部分，台中市教育局已責請校方於6月19日召開性平會及防制校園霸凌因應小組會議，介入調查，並針對行為人及被行為人啟動輔導機制。同時派請本市學生輔導諮商中心專任輔導人員予以協助，以防學生自傷行為發生。

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(中時 )