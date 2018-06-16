世足》愛爾達轉播網路全面免費 網友憂：更卡

2018俄羅斯世足，小組賽葡萄牙與西班牙之戰，葡萄牙球星C羅進球後歡呼。（美聯社）

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中時電子報

2018俄羅斯世足開踢，全台唯一全程直播64場賽事的愛爾達電視，卻因為瞬間巨大流量，造成網路轉播「卡卡」，讓球迷抱怨連連。愛爾達電視今天（16日）凌晨緊急發出聲明，剩餘60場比賽全面免費開放，不過球迷卻擔心，之後恐怕會更卡。

愛爾達電視(官方粉絲專頁)今天凌晨宣布：

「為服務廣大的球迷觀眾，愛爾達 OTT 影視服務自即日起至7月16日止，免登錄即可觀賞2018世界盃足球賽。

觀眾只要用電腦或手機進入愛爾達電視世足直播頁面（https://eltaott.tv/channel/play/110/6）就可直接觀賞精彩的世足賽事。

已購買「愛爾達OTT影視服務」的觀眾，我們也會延長使用期一個月，以補償無法順暢收視所造成的不便。

針對世足賽開賽後因瞬間的巨大流量所造成的雍塞產生之客訴，愛爾達深感抱歉。」

不過PTT網友們卻擔心，全面免費開放，將讓情況更糟。有網友說，「一開始是卡收費認證 現在全面免費大量宣傳變成卡流量」、「流量也不夠吧 到後面連720P都不能看 乾脆趕快多授權幾個平台分散流量」、「要死，播個幾秒就停轉圈」。

還有網友說「還好我都看MOD」、「MOD平台有固定的頻寬，看高畫質首選啊」、「就是想要推廣MOD吧！衝市佔率」。

(中時電子報)

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