林為洲「被做掉」 牽動藍營2020總統大選布局

就算外界批評聲浪不斷，前總統馬英九、立委蔣萬安和江啟臣等多位國民黨菁英皆表態反對，國民黨主席吳敦義依舊不為所動，硬把林為洲「做掉」，背後所牽動的是2020總統大選的布局。（中時資料照片）

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中時電子報
/整理報導

國民黨強行換掉民調支持度高的立委林為洲，改徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，遭外界批評重演「換柱2.0」。然而就算外界批評聲浪不斷，前總統馬英九、立委蔣萬安和江啟臣等多位國民黨菁英皆表態反對，國民黨主席吳敦義依舊不為所動，硬把林為洲「做掉」。

據《上報》報導，在挺吳派的操盤下，中常會火速通過提名楊文科，這無疑為國民黨在年底縣市長大選投下震撼彈。《上報》引用知情人士透露儘管國民黨內形象立委蔣萬安、江啟臣等黨內人士表態要按照制度來走，力挺林為洲。連原本保持中立的馬英九也罕見對媒體表示「挺制度」的聲明，但林為洲最後還是「被做掉」，這背後所牽動的是國民黨2020總統大位的布局。

吳敦義曾向馬英九表示，新竹縣的選情特殊，不能和「換柱」相提並論，希望能得到馬的支持和諒解。且吳有意參選2020的總統大選，馬對新北市長朱立倫和吳敦義的態度，都將扮演關鍵的角色。然而，國民黨內人士對《上報》表示，馬吳關係在「馬王政爭」的過程中，就已種下矛盾心結。而馬明確表態「挺制度」，也讓吳在意和不滿。

親吳人士指出，吳敦義的考量都是以勝選和團結為前提，更何吳對政治未來有企圖心，有意角逐「大位」，怎麼可能就此放任新竹縣輸掉？

(中時電子報)

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