MISIA：我回來了！17日開唱 要求客房保濕度60

2018年06月16日 15:21 時報周刊 溫博鈞

MISIA露出可愛一面，親和力十足。（馬斯頓娛樂提供）

MISIA（中）去年來台力挺台灣同志大遊行。（取材自Youtube）

日本R&B天后「MISIA 米希亞」稍早搭乘日本航空JL097班機抵達台北松山機場，她一出關就愉悅的對現場媒體用中文大喊：「我回來了！」，也接下歌迷所準備的卡片與向日葵，此行下榻六福皇宮飯店，親和力，親和力十足且喜歡台灣的她，為了護嗓僅對飲食要求不要有蔥蒜等辛香料，以及房間保持溫度26度、濕度60。

1998年2月出道至今20週年，米希亞在日本樂壇有著無可取代的重要地位，從首張專輯《Mother Father Brother Sister》創下300萬張驚人銷售數字，再到日劇《大和拜金女》的〈Everything〉、日劇《JIN-仁 仁醫》的〈再見你一次〉等膾炙人口的歌曲。

米希亞也是少數公開力挺同志的日本歌手，去年特地來台替第15屆台灣同志遊行站台，更努力用全中文致詞近5分鐘，表示「能來參加遊行真的很高興，台灣真的很棒，恭喜你們。」

由於台灣是本次「星空現場Ｘ」巡迴的首場，今天MISIA專心為17日於台北國際會議中心舉辦的演唱會做準備，用最好的狀態與台灣歌迷共度出道20週年，目前票房已售出超過8成，票價為台幣4200、3600、3200、2800、2400、1800、1200元等七種，全台7-ELEVEN ibon售票系統熱賣中。

(時報周刊)