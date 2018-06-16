小感冒併發心肌炎險死 她換心續活26年

劉女士（左）26年前換心成功，是我國換心手術存活第2久的患者。（倪浩倫攝）

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現年約58歲的劉女士，20年多前，因感冒引發心肌炎暈倒，從此心臟功能嚴重受損，每天都得到醫院打強心針才活得下去，在決定接受換心手術後，卻又連續錯過2次移植機會，歷經波折終於成功換心，現為全台換心存活第2久的患者；她說，因為怕「傷心」，現在都不敢生氣，每天也都會對心臟道謝，可能也因此和心臟和平共存，抗排斥的藥量可以吃很少。

為感謝器官捐贈者付出的大愛，器官捐贈移植登錄中心今舉辦年度「植愛感恩紀念音樂會」。我國在約30年前，器官移植還屬於試驗階段，約莫26年前才正式納入常規醫療，當初試驗階段的器官受贈者，今日也紛紛前來參加音樂會，並對器捐者至上最誠摯的感謝。

器官受贈者的劉女士，在約31歲時，一次因感冒而暈倒，送醫發現是感冒引發細菌感染，導致併發心肌炎，身體愈來愈喘，醫師第一時間就告訴她，如果不換心，症狀只會愈來愈嚴重，但她考慮到兩個小孩都還小，所以並未答應，家人也都表示反對，還會做豬心相關的料理給她進補，盼「以心補心」。

然而，病情卻惡化的比想像中快，很快的，劉女士的心肌擴大到壓迫肺和肝臟，出現想吐、沒胃口、狂喘等症狀，半夜無法睡覺，幾個月內體重狂調10多公斤，每天都得到醫院打強心劑才能活命，最終決定聽從醫師建議。

決定換心後，很幸運的，數個月內就配對成功一顆心臟，但劉女士卻因為「害怕」而選擇放棄，半年後又遇到一次機會，卻因為肺炎住院中而無法移植，直到1991年初，才順利把握第3次機會，完成心臟移植。

劉女士換心後已活了超過26年，是我國換心手術後存活第2久的患者；她說，移植後，因為心臟功能變正常，肺和肝臟也不再受壓迫，身體狀況感覺徹底「重生」。

劉女士說，26年來，每年中秋節，和換心當日的12月14日，她都會去心臟捐贈者的家屬家中致謝，每天也都會和心臟說說話，「說最多的就是謝謝」，平時也不敢生氣，避免「傷心」；她說，可能因為這樣，她和心臟處的非常和平，抗排斥藥物只需最低劑量即可；由於深刻體會到生命的重要，她現在都在醫院做志工，讓曾經受人恩惠的她，能夠回饋更多的人。

(中時 )

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