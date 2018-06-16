搭火車票根換葡萄掀起轟動 大村鄉17日再加碼2000盒

2018年06月16日 16:00 中時 吳敏菁

「五五端陽大村遊、盛夏粽情樂萄萄」在大村火車站後站盛大開幕，活動延續2天。（吳敏菁攝）

「五五端陽大村遊、盛夏粽情樂萄萄」在大村火車站後站盛大開幕，今天重頭戲葡萄秤重大考驗。（吳敏菁攝）

每兩顆葡萄就有一顆來自彰化，大村鄉更是重要產地，大村鄉農會和公所，今年特別策畫 「五五端陽大村遊 盛夏粽情樂萄萄」在大村火車站後站盛大開幕，搭台鐵下站的旅客，都可以憑票根換500公克葡萄，讓遊客驚喜，掀起轟動，700盒一子被光臨一空，17日還要加碼2000盒，邀請更多遊客來感受大村風情。

全台葡萄栽培面積約2693公頃，彰化縣就佔了1346公頃，高居全台之冠，主要產區及栽培面積分別為溪湖鎮496公頃、大村鄉420公頃，大村鄉的葡萄更是名聞全國，「大村」已成為葡萄的代名詞。

今天活動，彰化縣長魏明谷與會，大村鄉長游盛、大村鄉農會總幹事廖瑞樺、理事長吳榮杰、常務監事黃正盛出席等和鄉親都熱情餐與，奔赴大村過端午，吃粽子配葡萄看陸上龍舟賽。魏明谷表示，縣府為了行銷大村的葡萄，將大村火車站改造成葡萄意象，讓往來經過大村鄉火車站的全國旅客都能知道大村葡萄。這次活動新鮮有趣，正值葡萄成熟時，更打響了名氣。

大村鄉長游盛表示，16、17日活動現場有「葡萄秤重大考驗」、「當日台鐵各站至大村票根換葡萄、仙草蜜品嚐」、「在地米食品嚐」、「陸上龍舟推推樂」、「粽藝大集合」等活動。其中，準備7百盒於上午10點前就被兌換一空，明天將準備2千盒供搭火車前來的民眾換購。

另外，今天的重頭戲「葡萄秤重大考驗」現場接受100位民眾報名，每次10位參加比賽，主辦單位準備葡萄及電子秤，每次比賽限時30秒，參賽者必須在時限內選取適量葡萄置於電子秤上，時間到揭開電子秤圍幕，以最接近主持人所指定重量者勝出。

魏明谷在現場出了一道2斤2錢2兩象徵雙雙對對的秤重題，而無論勝利與否，參賽民眾都可以將比賽用葡萄帶回家享用。17日還有「粽藝大集合」、「陸上龍舟推推樂」等活動，來彰化大村過端午節非常有趣。

(中時 )