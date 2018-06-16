油輪擱淺高雄無漏油危機 待扶正後移除

2018年06月16日 15:54 中時 劉宥廷

巴拿馬籍「興利」油輪擱淺在消波塊上，受到海浪撞擊，雙殼船殼的外層有破損，原有約30公升輕質柴油滲出，但在雨後天晴的陽光照射下已揮發殆盡，並不會像重油般沉入海中。(劉宥廷翻攝)

2艘外籍油輪14日晚受熱帶性低氣壓影響，分別擱淺在林園中門坑及鳳鼻頭北堤沙灘，雖都未載有貨油，但其中1艘船身右舷橫躺消波塊上，航港局南部航務中心成立海難災害應變小組並表示，擱淺林園區岸邊的油輪無立即危險，另橫躺小港區消波塊的油輪未發現漏油，將待扶正後移除。

航港局14晚近8時接獲油輪擱淺通報，斐濟籍「勝利者19號」﹙19 Winner﹚油輪擱淺於林園區海岸，船上有燃油(輕柴油)約44公秉；巴拿馬籍「興利」﹙Shine Luck﹚油輪擱淺在小港區海岸，船上有燃油(輕柴油)約100公噸，兩艘均未載運貨油。

航港局南部航務中心成立海難災害應變小組，並會同海委會海巡署、海洋保育署即時啟動緊急應變機制，斐濟籍「勝利者19號」油輪因擱淺在沙灘地上，船身無破損，沒有立即危險及漏油危機，正在透過該船臨時船務代理連絡印尼籍船東，進行後續移除處理。

巴拿馬籍「興利」油輪擱淺在消波塊上，受到海浪撞擊，雙殼船殼的外層有破損，原有約30公升輕質柴油滲出，但在雨後天晴的陽光照射下已揮發殆盡，並不會像重油般沉入海中；為避免該船與消波塊持續碰撞造成燃油外洩，船東16日早上調整船舶擱淺方向，並於船上備設攔油索，因應抽油防污所需。

航港局將審查該船的移除和抽油計畫，若評估順利，預計明早可進行相關作業；屆時將先扶正船身，後續再進行抽油和拖除。

(中時 )