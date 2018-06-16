救火喪命還捐出器官 陳建仁大讚林尉熙善行

陳建仁副總統（左2）16日出席植愛感恩紀念活動，並與最早期響應器官捐贈的捐贈者家屬及受贈者代表，一同「植愛」，希望更多民眾支持響應器官捐贈，為社會帶來更好更健康的未來。衛福部部長陳時中（右2）也陪同出席。（陳信翰攝）

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陳建仁副總統（見圖）16日出席植愛感恩紀念活動，並與最早期響應器官捐贈的捐贈者家屬及受贈者代表，一同「植愛」，希望更多民眾支持響應器官捐贈，為社會帶來更好更健康的未來。（陳信翰攝）

消防員林尉熙在日前的敬鵬火災中不幸過世，由於生前有簽屬器捐同意書，過世後也將心、肝、血管、眼角膜捐出來，遺愛人間。陳建仁副總統今受邀參加器捐中心音樂會致詞，特別對此舉表示讚揚，他稱讚尉熙的舉動，就是珍愛生命的最真實例證，讓生命與希望延續，並提供光明給黑暗和沮喪之處。

再過3天就是器官捐贈日，為表達對器官捐贈者、器官勸募人員、以及醫療人員的感謝，器官捐贈移植登錄中心今舉辦年度「植愛感恩紀念音樂會」。受邀致詞的陳建仁表示，這是他連續第3年前來，每次來充滿感謝，因為深信透過器官捐贈，能展現社會最溫暖和良善的力量。

敬鵬工業桃園平鎮廠4月底發生惡火，造成多名勇消殉職與重傷，死者之一的22歲消防員林尉熙，因為生前有簽署器捐同意書，過世後，家屬為替他圓夢，同意捐出他的器官，將心臟、肝臟、血管、眼角膜捐了出來，讓他的大愛繼續流傳在社會上。

陳建仁今也對此特別表示稱讚，他致詞時強調，尉熙的（器捐）舉動，就是珍愛生命的最真實例證，包括尉熙在內的各個器官捐贈者，你們充滿智慧的決定，幫助了無數家庭重生，你們的努力，讓更多人能延續生命，讓未來充滿希望；他強調，器捐者的善行，就是化小我為大我，化有限為無限。他更指出，這種樂善好施、充滿慈悲胸襟的行為，能將光明帶給黑暗和沮喪，讓雙方成為一家人。

(中時 )

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