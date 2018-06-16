慶端陽送愛心粽 新社高中學生加碼有機黑寶玉米

2018年06月16日 16:05 中時 王文吉

新社高中農場經營科學生擔任一日志工，協助發送有機黑寶玉米。（王文吉攝）

志工媽媽一早齊聚潭水亭前廣場，分工合作製作愛心粽。（王文吉攝）

新社高中農場經營科學生參觀有機農場，下田採摘有機黑寶玉米，贊助「慶端午、粽福田」活動。（校方提供）

五月五飄粽香，台中市青年農業發展協會及潭陽社區協會舉辦「慶端午、粽福田」活動，於潭水亭觀音媽廟前發送愛心粽、香包及有機黑寶玉米，提供65歲以上潭陽里民、身障、中低收入家庭憑證領取，其中30個低收戶另領取1千元紅包，場面溫馨。

有機黑寶玉米為新社高中農場經營科學生參觀有機農場經營情況時，30多名學子下田採摘的，希望能為社會貢獻自己一份心力，校方也安排朱育昇、陳雍侖、田于璇到現場當志工，協助發放玉米給社區長輩。立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、潭子區長劉俊信、潭陽里里長林國印、市議員參選人周永鴻、青農協會代表楊竣鈞等人也到場共襄盛舉。

善禾農業發展協會總幹事賴明岐表示，感謝配合生產的台中市青年農業發展協會於此次活動贊助有機黑寶玉米240公斤，希望藉著捐贈活動讓社會大眾知道，農業已非過往只是受助一方的既定印象，宣揚知足耕食、農創新世代，讓農業也能做為社福的生力軍。

(中時 )