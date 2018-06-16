建國科大畢業典禮國際化 為世界打開一扇窗

2018年06月16日 16:41 中時 吳敏菁

建國科大校長陳繁興提早為吳宣旻主持畢業儀式，讓她大學生涯沒有遺憾。（吳敏菁攝）

.來自韓國的朴贊珠同學在致謝詞說，她先來台灣做短期交流生，發現台灣的求學環境比韓國好。（吳敏菁攝）

建國科大畢業生在繞校園時大家都顯得十分開心。（吳敏菁攝）

建國科大16日舉辦畢業典禮，有66位來自日韓、東南亞國家畢業學生，外籍學生的家長有100多年也趕來觀禮，洋溢著溫馨，更走向了國際化，為世界打開一扇窗，「彰化子弟走出去，世界也走進來」。

建國科技大學於16日舉行107年度畢業典禮，今年畢業生共有2411人，有66位是來自日韓、港澳、馬來西亞、越南等國學生，其中35位是馬來西亞海外青年專班學生，還考勞動部丙級與乙級技術士證照，參加學校安排的全學期企業實習，有15位同學已經獲得台灣股票上市公司頎邦科技與元晶太陽能科技兩家企業所留用，其中12位更是獲得工程師職務，平均月薪超過4萬元。

來自韓國的朴贊珠同學在致謝詞說，她來建國科大做短期交流生，發現台灣的求學環境比韓國好，她回韓國與父母商量辦理退學轉到臺灣的建國科大來就讀，如今她已經可以說一口流利的華語又交到許多台灣朋友。

畢業典禮還有溫馨小插曲，代表在校生致賀詞的吳宣旻，7月9日與班上6位同學參加教育部「學海築夢」計畫到日本小松石川縣天祥溫泉旅館企業實習一年，明年7月初才能返國，將錯過自己的畢業典禮，學校特別同意穿著學士袍參加學長姐的畢典，校長陳繁興並為她撥帽穗。吳宣旻說，她以前是建國科大親善服務團團長，未來她到日本可以學以致用，將學到的親善大使招牌微笑展現在企業實習。

(中時 )