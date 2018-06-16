Taobao Home快閃店開跑 終極省錢密技讓你輕鬆『淘』一個家

2018年06月16日 16:29 中時電子報 綜合報導

一年一度的淘寶年中慶已經盛大開跑，除了祭出超強購物攻略要你買到盡興、貨收到手軟外，其中最具話題性的，莫過於今年新推出的官方海運服務，購買傢俱不再受體積限制，是夢想打造溫馨居家氛圍的人一定要深入了解的購物重點！此外，為了啟發台灣消費者更多的購物想像，本次年中慶還特別打造了「Taobao Home淘寶年中慶歡樂購」快閃店，從今日至6月18日依序在台北信義誠品、台北西門紅樓、台中草悟廣場登場，現場不但模擬了一個真實「家」的場景，展示區內所有物品也都可以掃描QRcode立即購買，為線上跨線下的新零售體驗作了完整詮釋。

展區內完整移植「家」的真實感，開啟你對家居佈置的想像。

與Taobao Home一起快閃的可愛行動咖啡車。

Taobao Home快閃店體驗 看到即買到！

以各種家居產品和潮流時尚科技打造的Taobao Home快閃店，讓人一踏入展區，就有種宛如進到一個「家」的真實感，從客廳、廚房、臥房、到戶外空間不但一應俱全，空間內各款沙發桌椅、燈具櫥櫃、生活家電、3C智能產品等，甚至是寵物用品，只要現場看了喜歡，都能立即掃描商品旁的QRcode同步線上購買下單，享受「看到即買到」的便利購物體驗。

有了官方海運服務，大型沙發和桌椅都能運送來台。

廚房鍋具和生活小家電也都在海運的運送範圍內。

掃瞄商品旁的QRcode就能立即網路下單。

AR虛擬試妝 真實呈現上妝效果

Taobao Home快閃店裡還有一個吸引女孩爭相體驗的厲害美妝神器，那就是“AR虛擬試妝鏡”，只要在『魔鏡』前用鏡頭自拍照片，就能直接看到上妝後的真實效果，不僅省下試妝時塗塗抹抹的時間，想要多試幾種顏色也更加方便，而且當天的試妝照片還可以即刻下載，若有喜歡的產品一樣可以立即線上購買。除了新奇趣味的AR虛擬試妝鏡，還有能呈現逼真空間感的VR眼鏡絕對是你務必體驗的另一項智能裝置，讓你透過不同視角，一覽Taobao Home快閃店全貌。

AR虛擬試妝鏡可模擬彩妝品在臉上的上妝效果。

直播主正透過VR眼鏡觀看Taobao Home快閃店全貌。

網紅快閃店直播 不到現場也能逛

Taobao Home快閃店本次僅在3個地方展出，無法到場體驗的民眾也不用灰心，今天特別邀請人氣網紅到快閃店現場搶先獨家直擊，透過網紅們的直擊體驗、詳盡介紹和邊看邊聊的即時互動，無論你身在何處，都還是能即時掌握Taobao Home快閃店的精采畫面！

網紅們正在現場直播中。

把握限時優惠+免運 荷包超省錢

逛完了Taobao Home快閃店，滿心期待想要快快收到購物車裡的所有商品，但還不清楚官方海運有什麼優惠可以使用？淘寶／天貓為歡慶海運服務上線即日起至20日止限時5天加開免運專區，直送台灣通通0運費！約5-7日工作天即可送達，官方物流即時追蹤、運送有保障！聰明的你，可別忘了搭配年中慶購物攻略一起使用，在限時免運期間內將所有傢俱和智能家電通通買齊。

淘寶/天貓年中慶購物攻略再複習

● 攻略一：優惠用好用滿，讓價格不只５折!!

上億元人民幣購物津貼發放！即日起至6月20日，使用個人會員積分即可兌領、可跨店滿額折抵，以購物津貼搜尋商品，輕鬆拿券、聰明購物！大面額店鋪優惠券發放至6月20日，號召親朋好友搶券賺優惠！即日起至18日每天早上10:00與下午16:00準時加碼抽紅包(每人每天限抽3次)，下單滿額即可現金折抵。

● 攻略二：新會員優惠，盡在淘寶LiteAPP

為鼓勵新加入用戶透過體驗淘寶Lite來體驗最多元的購物方式和支付選擇，特別推出「新人專屬福利會場」新人優惠號召台灣消費者加入剁手族行列！搭配新人專屬優惠券使用，商品最低只要新台幣 5元輕鬆帶回家！

● 攻略三：刷卡滿額贈

淘寶/天貓支付工具多元，包括信用卡刷卡、ATM、Web ATM，還能用7-11與全家超商代碼繳費，非常方便！年中慶歡樂購更祭出多項付款優惠，包括刷國泰世華與玉山銀行等指定信用卡，享最低10%滿額回饋！

淘寶年中慶即將進入倒數計時，各種超殺優惠好康可是不等人，無論你想添購全身行頭、打造數位生活或是佈置溫馨家居，趁現在下手就對了！想要親自體驗Taobao Home快閃店的消費者，6月17日的台北西門紅樓、以及6月18日的台中草悟廣場，別再錯過囉！

(中時電子報)