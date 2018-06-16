「政大雄鷹會」今成立 為國內籃壇注入新血

2018年06月16日 16:44 旺報 李侑珊

「政大雄鷹會」今（16）日在政治大學體育館舉行成立大會，政大校長周行一(右起三)、政大企管系講座教授司徒達賢(右)與多名貴賓受邀出席。（李侑珊攝）

為推動國內籃壇新興力量，「政大雄鷹會」今（16）日在政治大學體育館舉行成立大會，作為政大雄鷹籃球隊的堅強後盾，政大校長周行一在致詞時表示，成立政大雄鷹籃球隊，不只在於推動體智均衡的理念，更能在大學校內，透過舉行體育賽事、推行體育活動，增進同學的向心力，並期盼籃球隊能夠永續經營。

向來以人文法商科系著稱的政治大學，在校長周行一號召，以及政大校友姜豐年以全國獨創的方式捐贈經費，在去年政大90週年校慶時協助成立「政大雄鷹籃球隊」；而為了支持雄鷹在大專盃一級聯賽中持續競爭並永續發展，熱心的校友們組成「政大雄鷹會」，作為雄鷹籃隊堅強的後盾。

「政大雄鷹會」16日下午舉行成立大會以及第一次理監事會，並且捐贈兩輛九人座雄鷹專車供球隊移地訓練和赴外地比賽使用。而這兩部車除了支應雄鷹籃球隊的需求，也將支援政大其他運動團隊使用，讓雄鷹高飛的精神擴散到全校。

「雄鷹男籃隊」由前籃球國手，在SBL中拿過3座總冠軍的陳子威擔任總教練，從球員籌組開始做起，打造出全新的球隊，全力朝晉級UBA (University Basketball Association，大專籃球聯賽)公開男1級的目標前進。

雄鷹男籃隊由前HBL田浩、洪楷傑、朱力勳、黃博暄、吳冠誼以及王詠誠等生力軍搭配校內經過激烈競爭甄選出的一般生好手組成，初試啼聲便一鳴驚人，在106年度大專盃公開二級初賽拿下七連勝的好成績，並以公開二級季軍的成績順利取得107年度公開一級聯賽的門票。一支全新的球隊能在短時間內脫穎而出，已經讓雄鷹男籃隊成為目前大專運動團體中最受矚目的一顆新星。

周行一還提到，每次到籃球場為雄鷹加油都感到非常興奮，期望延續這股籃球熱潮，為政大帶來新的運動風氣。更感謝政大所有的校友對母校的支持與熱愛，能以設立籃球隊和雄鷹會的創舉，讓政大在學術和體育方面都成為一流大學。

政大雄鷹會會長介文汲表示，未來希望藉由精彩可期的賽事，鼓舞政大校友們對母校的向心力進而整合資源，以實質的行動力支持雄鷹籃球隊。雄鷹籃球隊奮鬥不懈、兼顧學習與運動的精神將能感動在校師生，提升校園運動風氣，使政大成為一所體智兼備的大學。

介文汲還提到，特別感謝周行一校長以及姜豐年校友的支持，一同打造國內籃壇新興力量，而「政大雄鷹會」未來將連結全球政大校友的力量，未來將朝透明化、制度化以及永續化3大方向來經營。

政大校友姜豐年則說，除了期待雄鷹男籃創造新歷史，更感謝周校長支持一起創立甲組籃球隊的理念。政大體育館自106年底整修完工啟用後，場館挑高與預留場地空間皆為高規格國際水準，不但讓政大成為台灣第一所也是唯一採用FIBA（國際籃球總會）第一級認證Bodet記分板的大學，未來也將有助於政大爭取舉辦國內外重要賽事；而場館內配置的專業健身中心也已經在今年5月完成揭牌儀式開始試營運。

(旺報 )