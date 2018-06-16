2018金犢創意節在北國江城圓滿落幕 來自全球70位創意大師及企業家齊聚吉林烏拉

2018年06月16日 16:39 中時電子報 綜合報導

“2018金犢創意節暨吉林冰雪文化論壇”在吉林省舉行，來自全球各地70位創意大師及企業家,在旺旺集團副董事長胡志強帶領下，在長春、吉林市、長白山分別舉辦了多項活動。省委書記巴音朝魯、省長景俊海在長春舉辦的見面會中表示：希望未來在經貿、文化、旅遊等各方面加強合作，實現互利共贏。對於冰雪文化名城與創意節的互相結合，給予高度肯定。

本次活動由旺旺中時媒體集團、吉林市政府主辦，內容包括【2018金犢獎全球總決審】、【吉林市冰雪文化論壇】、【海峽兩岸青年就業創業基地揭牌儀式】、【松花湖吉台經貿洽談會】以及【長白山生態文化發展論壇】等活動相繼展開，開幕中，吉林市委書記王廷凱表示，歡迎企業家及創意專家們遠道而來，為吉林的城市發展出謀畫策，吉林市擁有海峽兩岸青年就業創業基地，為兩岸青年提供實現人生夢想的創業平臺，歡迎海峽兩岸廣大青年帶著夢想與激情共聚北國江城。

旺旺集團副董事長胡志強與省委書記巴音朝魯、省長景俊海相見歡。

旺旺集團副董事長胡志強表示，金犢獎鼓勵初生之犢不畏虎，勇敢提出創意來參加比賽，金犢獎舉辦27年，規模越來越大，參加人數超過一千萬人，不只是華人世界裡面青年創意比賽規模最大的，也是全世界最大。金犢獎的創作者就像天上千萬繁星，我們要讓它發揚光大，各位也要發揮創意，突破限制，人類因此而進步，也因此而偉大。

金犢獎執行長林淑黛女士表示，金犢獎長年以來，為青年搭建一個創意的交流平台，今年更佈局全球，收到來自全球如美國、澳洲、巴黎、星馬等作品。金犢獎評審團主席陳耀福表示現場並代表評審團針對吉林市冰雪旅遊、城市形象、歷史文化、美食特產等獲獎作品，進行點評。也對為吉林冰雪文化提出了未來發展的建議。台灣電通新極現創意長詹朝棟，台灣麥肯集團執行長張志浩，分別主持了城市論壇及創意節晚會，松花湖吉台經貿洽談會則由吉林市長劉非及市委常委统战部长郑国学出席發言及主持。

2018金犢獎創意節晚會順利舉行。

“長白山生態文化發展論壇”選在長白山紫玉在之禾度假酒店舉辦，旺旺集團副董事長胡志強、台北市廣告同業工會理事長鄧博文、長白山管委會主任王庫及香港恆豐集團董事長黃紫玉女士均應邀出席，黃紫玉女士表示四年前來到長白山凝聚了多人的智慧，把房子種在樹林中，與環境共生小有成就，歡迎各界前來交流考察。

2018時報金犢獎收件數突破50,000件，總決審26位委員來自兩岸及香港、新加玻、義大利等全球各地，現場選出26金35银36铜198佳作，台北頒獎典禮即將在6月23日于新北市政府禮堂舉行。6月28日將在北京大學舉辦大陸頒獎典禮。

本年度兩岸參賽企業共21家，包括旺旺集團、海爾家電產業集團統帥電器、掌閱科技、拉卡拉、MOMO 、永和豆漿、自然堂、I DO、水神、富堡公司、夏朵、台灣會館、保生大帝、晶碩光學、牛頭牌、伊林娛樂、東方設計大學、樹德科技大學、吉林市冰雪文化、武漢市、關注山村幼兒早期教育等。

(中時電子報)