靜宜大學畢業典禮勉勵學生「成為地上的鹽和世界的光」

2018年06月16日 16:44 中時 陳世宗

全體畢業生在師長正冠與撥穗後，祝福畢業生學有所成，展翅高飛。（陳世宗攝）

靜宜大學校長唐傳義（右二），頒獎表揚傑出校友。（陳世宗攝）

鳳凰花開、驪歌響起！畢業生四年所學將投入職場或再深造，邁向人生新的旅程！（陳世宗攝）

靜宜大學今年畢業典禮，在學生創作、演唱與拍攝的畢業歌曲「PICK UP THE MEMORY」ＭＶ中揭開序幕！校方透過天主教大學神聖的畢業彌撒，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯。靜宜大學董事長蘇耀文主教並轉達教宗方濟各的勉勵，希望畢業生「成為地上的鹽和世界的光」；全體畢業生在師長正冠與撥穗後，展翅高飛。

蘇耀文主教上個月到羅馬述職，在畢業典禮中，除轉達教宗的問候，並以教宗最近在阿根廷全國青年聚會發表的視訊賀詞，勉勵年輕世代要「積極參與」，而非「袖手旁觀」；要成為地上的鹽和世界的光，一起以熱情建設「愛的文明」，秉持對話和聆聽的態度，熱心助人、慈悲為懷。

蘇耀文主教以教宗的話勉勵畢業生要向前邁進，不要害怕，要抵抗隨波逐流的現況，勇於發聲，切莫從陽台觀望生活，要穿上運動鞋為理想奮鬥撒播希望，成為改變社會的正向力量一起更新歷史。

「改變人生，從愛出發！」校長唐傳義說，學生畢業後，將迎向充滿挑戰，卻有無限可能的人生，所有熟悉的生活，即將發生改變。「改變需要力量與勇氣，靜宜大學將會是你們最大的後盾」，希望畢業生擁有愛人的能力，愛自己、愛家人，也愛社會。

靜宜大學名譽博士、財團法人瑪利亞社會福利基金會創辦人暨現任董事長莊宏達，則以「謙卑站穩腳步、勇敢邁向成功人生」，勉勵畢業生要心懷感恩，勇敢、正向、樂觀地前行。

莊宏達期勉師生，不做｢違心、違理、違法、違情｣的事，需勇敢跨越不斷挑戰，成功是留給準備好的人；每個人都有專屬定位，若能善盡職責充分發揮稟賦專長，滿足社會需要，帶給人「光」的溫暖與「鹽」的滋潤，成就別人的幸福，也是成功的人生！

典禮中並頒發靜宜大學第14屆傑出校友獎，以表彰在專業領域，及社會公益的卓著貢獻，得獎者包括美國賓州勞工部職業復健處督導蔡玲妹、南投縣議員羅美玲、精誠資訊總經理詹伊正。

另頒發優秀畢業生獎及志工服務獎，希望藉由學生的志工服務故事，鼓勵所有靜宜人從事社會服務，為社會盡心力！校方為服務海內外無法到校參加典禮的畢業生家長，並貼心提供網路現場直播，即時分享畢業生喜悅。

(中時 )