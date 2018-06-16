三星上將梨價格看漲 警民總動員一同護梨防宵小

2018年06月16日 16:50 中時 胡健森

這陣子南部香蕉、鳳梨等農產品產地價格嚴重偏低，農民叫苦連天，但是對宜蘭三星上將梨的果農而言，反而得擔心上將梨價格太好引來宵小，還得商請警方協助執行護梨任務，一樣務農卻是兩種遭遇，也各有不同的困擾。

三星鄉是「上將梨」的生產重鎮，栽種面積約42公頃，每年的總產量約在45萬台斤上下，因獨特的生長環境讓上將梨長得特別好，口感特佳，一向有「三星上將級-梨的故鄉」之美譽，上將梨深受消費者喜愛，與壯圍鄉新南村的哈密瓜併列為外地遊客熱愛的農產品首選。

每年6、7月是上將梨的採收季節，今年初因曾遭逢寒害，產量受到影響，相對讓今年上將梨的價格看漲，翁姓果農說，目前預估價格基本上應該與去年差不多，大顆（每盒6顆裝）的上將梨，售價約在1300元上下，中顆（一盒8或9顆）約1000至1100元，小顆（12至15顆裝）則大約是500至600元；另外葉姓果農則說，由於上將梨才剛要開始採收，實際產量如何還無法確定，如果產量明顯減少，價格恐怕會調漲1至2成。

由於上將梨不僅好吃且價格高，經常會成為小偷覬覦的目標，警方為保障果農終年辛苦的成果，三星警分局今年持續結合果農及巡守隊實施「護梨專案」，並主動拜訪了解果農們的心聲及意見後，立即修正今年的「護梨」勤務，希望能徹底防堵宵小，保障果農的權益。

三星警分局表示，今年的護梨專案自即日起一直實施到三星梨全部採收完成，除了不定時投注警力到梨園巡邏、守望及埋伏，並同步編組梨農產銷班及三星鄉5個守望相助隊一同加入巡守，藉由密集的巡邏，讓宵小無可乘之機。

(中時 )