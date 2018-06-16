2018世界盃足球賽 金門風獅爺商店街「上演」

「2018 FIFA 世界盃足球賽」在金門風獅爺商店街與世界同步立即播出，（台開提供）

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台開集團邀請兩岸球迷在中央草坪廣場，邊喝飲料邊觀賞精彩賽事。（台開提供）
綠草如茵的中央草坪廣場，讓人賞心悅目。（台開提供）

四年一度的世界足球盛會來了！台開金門風獅爺商店街再與全球同步實況轉播，邀請兩岸球迷在中央草坪廣場，邊喝飲料邊觀賞精彩賽事。

台開集團迎接在俄羅斯舉辦，6月14日~7月15 日連續32天共64場賽事的「2018 FIFA 世界盃足球賽」，今年再取得愛爾達電視轉播權，從今（16）日起在金門風獅爺商店街金獅影城同棟大樓的戶外大屏幕與世界同步立即播出，並開放園區中央草坪廣場讓球迷邊喝啤酒飲料，邊一起熬夜觀賞賽事。

這也是台開集團繼2014世界盃足球賽之後，再次不惜花費巨額授權費用，與世界同步立即播出，7月15日當晚11點冠軍賽，還會安排樂團表演、飲料小吃市集及抽獎等娛樂活動，讓球迷感受快樂的氛圍。

本屆2018世足賽決賽圈分組如下：

A組：俄羅斯、沙烏地阿拉伯、埃及、烏拉圭。

B組：葡萄牙、西班牙、摩洛哥、伊朗。

C組：法國、澳大利亞、祕魯、丹麥。

D組：阿根廷、冰島、克羅埃西亞、奈及利亞。

E組：巴西、瑞士、哥斯大黎加、塞爾維亞。

F組：德國、墨西哥、瑞典、南韓。

G組：比利時、巴拿馬、突尼西亞、英格蘭。

H組：波蘭、塞內加爾、哥倫比亞、日本。

(中時 )

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